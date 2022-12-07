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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin açıklaması! "Transferi..."

Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı Antalya'da geçiren siyah beyazlılar çalışmalarını sürdürüyor. Antalya'ya gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlıların gündemindeki Caner Erkin transferi hakkında konuştu. İşte Çebi'nin sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 15:42 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 15:47
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin açıklaması! "Transferi..."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlıların kamp yaptığı tesislerde açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin açıklaması! "Transferi..."

Başkan Çebi, TRT Spor'a transfere dair önemli ifadeler kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin açıklaması! "Transferi..."

Çebi, "Takımla beraber olmaya Antalya'ya geldim. Hocamla ve sportif direktörümle yakın olmak istedim."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin açıklaması! "Transferi..."

"İstanbul'da yoğunluk oluyor burada keyifli zaman geçirebiliriz" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin açıklaması! "Transferi..."

Beşiktaş Başkanı, "İyi transferler yaptık, Saiss de bunlardan biriydi. Bazı şeylerin görülmesi biraz zaman alıyor. Kendisini arayıp tebrik ettim. İnşallah kupayı alan taraflardan biri olur"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin açıklaması! "Transferi..."

"Weghorst da Hollanda'da. Belki de Türkiye'de oyuncularının iki tanesinin Dünya Kupası'nda devam ettiği tek takım Beşiktaş"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin açıklaması! "Transferi..."

"Bu da bizim ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin açıklaması! "Transferi..."

"Umarım bunlar sahaya yansır" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin açıklaması! "Transferi..."

Çebi transferle ilgili ise "Caner Erkin ile alakalı gündeme gelen bir durum olmadı"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin açıklaması! "Transferi..."

"Hocayla transfer konusunu oturup konuşacağız"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin açıklaması! "Transferi..."

"Bizim işimiz, gereken yerlerde katkı vermek"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin açıklaması! "Transferi..."

"Bu kampın sonucunda hocanın görüşleri daha anlamlı ve doğru olacaktır"

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