Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin açıklaması! "Transferi..."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlıların kamp yaptığı tesislerde açıklamalarda bulundu.
Başkan Çebi, TRT Spor'a transfere dair önemli ifadeler kullandı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlıların kamp yaptığı tesislerde açıklamalarda bulundu.
Başkan Çebi, TRT Spor'a transfere dair önemli ifadeler kullandı.
"İstanbul'da yoğunluk oluyor burada keyifli zaman geçirebiliriz" dedi.
Beşiktaş Başkanı, "İyi transferler yaptık, Saiss de bunlardan biriydi. Bazı şeylerin görülmesi biraz zaman alıyor. Kendisini arayıp tebrik ettim. İnşallah kupayı alan taraflardan biri olur"
"Weghorst da Hollanda'da. Belki de Türkiye'de oyuncularının iki tanesinin Dünya Kupası'nda devam ettiği tek takım Beşiktaş"
"Bu da bizim ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor"
"Umarım bunlar sahaya yansır" ifadelerini kullandı.
Çebi transferle ilgili ise "Caner Erkin ile alakalı gündeme gelen bir durum olmadı"
"Hocayla transfer konusunu oturup konuşacağız"
"Bizim işimiz, gereken yerlerde katkı vermek"
"Bu kampın sonucunda hocanın görüşleri daha anlamlı ve doğru olacaktır"
"Şenol Hoca espri yapmayı çok seviyor.
"Güzel şeyler söylüyor"
"Spordan biraz da keyif almak lazım" şeklinde konuştu.