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Kartal Antalya’da

Beşiktaş, Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdürmek için Antalya’ya gitti Rachid Ghezzal kampa götürülürken, Atiba ve Kevin N’Koudou 8 Aralık’ta takıma katılacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 06:50
Kartal Antalya’da

Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışan Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmalarını yapmak üzere Antalya'ya gitti. Yoğun bir kamp dönemi geçiren ve çalışmalarına İstanbul'da başlayan siyah-beyazlı ekibi taşıyan uçak dün öğle saatlerinde Antalya'ya iniş yaptı. Özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında taraftarlar karşıladı. Şenol Güneş'e çiçek veren taraftarlar, oyuncularla da fotoğraf çektirdiler. Siyah-beyazlı ekipte bir süredir sakatlığı devam eden Rachid Ghezzal kamp kadrosuna dâhil edilirken, Dünya Kupası'nda boy gösteren Atiba Hutchinson ve Kevin N'Koudou'nun ise 8 Aralık Perşembe günü kampa katılacakları belirtildi.

29 OYUNCU GİTTİ

Güneş, Antalya kampına 29 kişi götürdü. Tecrübeli çalıştırıcı, as oyuncuların dışında Emre Bilgin, Berkay Vardar, Aytuğ Batur Kömeç, Badra Cisse, Serkan Emrecan Terzi, Necati Bilgiç, Semih Kılıçsoy gibi gençleri de kadroya dahil etti.

2 HAZIRLIK MAÇI

5-18 Aralık tarihleri arasında Antalya Gloria Sports Arena'da kamp yapacak olan Siyah-beyazlılar, 8 Aralık Perşembe günü Charleroi, 11 Aralık Pazar günü ise Westerlo ile hazırlık karşılaşmaları oynayacak.

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