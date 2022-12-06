Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Oğuzhan Akgün açıklaması! Son durumu belli oldu

Beşiktaş'tan Oğuzhan Akgün açıklaması! Son durumu belli oldu

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç oyuncusu Oğuzhan Akgün, Antalya kampında gerçekleşen antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası idmana devam edememişti. Sol omzuna düşen ve MR'ı çekilen 21 yaşındaki futbolcunun son durumu netlik kazandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 00:05
Beşiktaş'tan Oğuzhan Akgün açıklaması! Son durumu belli oldu

Beşiktaş'tan Oğuzhan Akgün açıklaması geldi. Siyah-beyazlılar, antrenmanda sakatlık yaşayan genç oyuncunun son durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol A Takımımızın Antalya kampında bugün gerçekleştirdiği antrenman sırasında sol omzunun üzerine düşerek idmana devam edemeyen futbolcumuz Oğuzhan Akgün'ün yapılan MR görüntülemesinde köprücük kemiği-kürek kemiği (akromiyoklavikular eklem) eklem kapsülünde gerilme ve yırtık saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray-Villarreal maçında bomba olay! Gol sonrası taraftarları çıldırtan hareketler...
Yıllar sonra ilk! Cristiano Ronaldo bu kez kulübede oturdu
Transferde domino etkisi! Ferdi ve Ziyech...
Okan Buruk: Üzüldüğümüz bir sonuç ama...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı
Beşiktaş antrenmanında sakatlık!
BQ1 NEDİR?
ChatGPT nedir?
KYK kredi ve bursları ne zaman yatacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oğuzhan Akgün'ün son durumu belli oldu! Oğuzhan Akgün'ün son durumu belli oldu! 23:54
Okan Buruk: Üzüldüğümüz bir sonuç ama... Okan Buruk: Üzüldüğümüz bir sonuç ama... 23:47
Anadolu Efes deplasmanda kayıp! Anadolu Efes deplasmanda kayıp! 22:29
Galatasaray Nef evinde kayıp! Galatasaray Nef evinde kayıp! 22:26
F.Bahçe Antalya kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi F.Bahçe Antalya kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi 22:14
G.Saray evinde Villarreal'e yenildi! G.Saray evinde Villarreal'e yenildi! 21:59
Daha Eski
Brezilyalı futbolcu Gabriel Jesus ameliyat oldu! Brezilyalı futbolcu Gabriel Jesus ameliyat oldu! 21:27
Yunus Akgün'den şampiyonluk sözleri! Yunus Akgün'den şampiyonluk sözleri! 20:57
Raul Albiol'dan F.Bahçe ve G.Saray yorumu! Raul Albiol'dan F.Bahçe ve G.Saray yorumu! 20:30
F.Bahçe Opet'ten Şampiyonlar Ligi’ne iyi başlangıç F.Bahçe Opet'ten Şampiyonlar Ligi’ne iyi başlangıç 20:24
Mehmet Büyükekşi 2. Lig kulüp başkanlarıyla görüştü Mehmet Büyükekşi 2. Lig kulüp başkanlarıyla görüştü 20:15
Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü 20:01