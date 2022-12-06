Beşiktaş'tan Oğuzhan Akgün açıklaması! Son durumu belli oldu

Beşiktaş'tan Oğuzhan Akgün açıklaması geldi. Siyah-beyazlılar, antrenmanda sakatlık yaşayan genç oyuncunun son durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın Antalya kampında bugün gerçekleştirdiği antrenman sırasında sol omzunun üzerine düşerek idmana devam edemeyen futbolcumuz Oğuzhan Akgün'ün yapılan MR görüntülemesinde köprücük kemiği-kürek kemiği (akromiyoklavikular eklem) eklem kapsülünde gerilme ve yırtık saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.