Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Şenol Güneş açıklaması! "Konuşmaya gerek yok"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş ve siyah beyazlı camia hakkında konuştu.



İşte Çebi'nin konuşmalarından önemli notlar...



"KONUŞULANLAR ÇOK AĞIRDI"

Sayın Divan Başkanı yaşça benden büyük olduğu için biraz kendimi frenleme ihtiyacı duyuyorum. Konuşulan şeyler, çok ağırdı. Neden bunu yaptığını bilemiyorum. Sayın 2. Başkanım iki kere kendisinin yanına gitti. Engin Baltacı Bey, kendisi aile dostum, müsaade edin ben gideyim dedim.

"KAVGA EDEREK BİR YERE VARAMAYIZ"

Yapılan konuşmaları anlatmanın faydası yok. Beşiktaşlılar'ın Beşiktaş'ı korumaktan başka görevi yok. Manevi olarak şahsi tavırlar koyarak, kavga ederek bir yere varamayız. Bu seneyi birlik beraberlik senesi yapalım dedim. Şu ana kadar yürümedi ama inşallah bundan sonra yürür. Bundan sonra şahsi konular girmeyeceğim.

"GEREKEN NEYSE YAPACAĞIM"

Ben bu KPMG raporuna zerre kadar müdahale etmedim. Söz verildiği üzere bu rapor çıktı. Bu rapor, istisnai yerler dışında okundu. BU rapor SPK ve İçişleri Bakanlığı'na tevdi edildi. Bir hukuk bürosuna da gönderildi. Hukuk bürosu, bu rapora göre davalar açıyor. 11 dava oldu son olarak. Yasal olak bu raporu değerlendirme şansımız yok. Ben görevimi yaptım. Hukuk bürosundan ne geliyorsa, gereği yapılıyor. 1-2 dosya da benle alakalı, imzam var. Gereken neyse yapacağım.

"3 MİLYAR BORÇ GELENE KADAR AĞZINIZI AÇMADINIZ"

3 sene evvelini hatırlatayım. Her şey unutuldu. Elektrik sorunu vs., 6 aylık maaş ödenmemişti, borçsuzluk yazıları yoktu. Bu süreci, cebimizdekini koyarak. 185 milyon TL kefalet vererek ayakta tutmaya çalıştım. Burayı yönetecek adam yok burada demek hoş değil. 3 milyar borç gelene kadar ağzınızı açmadınız, ben de dahil, siz de dahil.

"HOCAMIZLA İLGİLİ KONUŞMAYA GEREK YOK"

O gün Şenol Güneş giderken herhangi bir şekilde bir yorum yapmıyorsunuz, bugün yorum yapıyorsunuz. Şenol Güneş buradan gönderildi. Bir şekilde zorlanarak gönderildi. Hocamızla ilgili konuşmaya gerek yok. Teknik direktörümüzdür, başımızdadır, başarıya ihtiyacımız olan dönemde ondan faydalanacağız.

"BEN BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞUYUM"

'Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın çocuğu' demişler. Size ne rahatsızlığı var bunun! Ben tabii ki buranın çocuğuyum. 'Trabzon'un çocuğu' dediğinde itiraz etmiyorsun da buna mı itiraz ediyorsun, ha!

"BEN 5 TANE HOCA DEĞİŞTİRMEDİM"

Ben 5 tane hoca değiştirmedim 3 senede. Ben geldiğimde 1 tanesi vardı, kendisi gitmek istedi, benle alakası yok. Bunu defalarca anlatıyorum, olmuyor, ısrarla anlamak istemiyorlar. Daha sonra Sergen Yalçın hocayı getirdim. 2 kere gitmek istedi, durdurdum ama sonuçta gitmek istedi. 3. hoca dediğiniz Önder Karaveli, geçici hoca. Şimdi 5. hoca Şenol Güneş. Daha hocayı değiştirmedik. Rakamları abartmanın faydası olmaz camiayı. 45 milyon euro borç var, faizi 28 milyon euro diyorsunuz. Ben böyle euro faizi görmedim. Rakamları biraz daha irdeleyebilirsiniz.



