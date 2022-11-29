BEŞİKTAŞ HABERİ: Onur Bulut transferinde flaş gelişme! Görüşme tarihi...

Beşiktaş ara transfer döneminde sağ beke takviye planlıyor.
Beşiktaş ara transfer döneminde sağ beke takviye planlıyor.
Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, ocak ayında yapılacak takviyeler için şimdiden hazırlıklara başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre hummalı bir operasyon yürütülüyor.
Yerli oyunculara ayrı bir önem veren siyah-beyazlılar, o bölgeye Süper Lig'den takviye planlıyor.
Kayserispor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Onur Bulut, Beşiktaş'ın gündemine girdi.
Teknik Direktör Şenol Güneş de deneyimli sağ bekin performansını çok beğeniyor.
Güneş'in basın toplantısındaki 'Onu burada görmeyi isterim' açıklamasının ardından yıldız oyuncu için yönetime de olumlu verdiği öğrenildi.
Yönetimin Onur Bulut'un transferi için bu hafta sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı ile ilk teması sağlayacağı öğrenildi.
Yapılacak görüşmenin sonucuna göre Onur Bulut transferinin netlik kazanacağı öğrenildi.
Bu sezon ortaya koyduğu performansla Süper Lig devlerinin radarına giren 28 yaşındaki oyuncu, ligde 14 maçın tamamında forma giydi.
Onur Bulut, takımına 2 gol, 2 asistlik katkıda bulundu.
Başarılı futbolcu, sağ bek mevkisinin haricinde orta sağ bölgesinde de görev yapabiliyor.
Onur Bulut, Türkiye A Milli Takımı'nda 1 karşılaşmada forma giydi.
Kayserispor'daki sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek.
28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.