Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Onur Bulut transferinde flaş gelişme! Görüşme tarihi...

BEŞİKTAŞ HABERİ: Onur Bulut transferinde flaş gelişme! Görüşme tarihi...

Son dakika spor haberi: Sağ bek mevkisine takviye yapmak için bir süredir çalışmalarda bulunan Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Onur Bulut'un peşini bırakmıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in mutlaka takımda görmek istediği 28 yaşındaki futbolcu için girişimler başlıyor. Beşiktaş yönetimi, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile ilk teması kuracak. İşte flaş gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 09:29
BEŞİKTAŞ HABERİ: Onur Bulut transferinde flaş gelişme! Görüşme tarihi...

Beşiktaş ara transfer döneminde sağ beke takviye planlıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Onur Bulut transferinde flaş gelişme! Görüşme tarihi...

Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, ocak ayında yapılacak takviyeler için şimdiden hazırlıklara başladı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Onur Bulut transferinde flaş gelişme! Görüşme tarihi...

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre hummalı bir operasyon yürütülüyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Onur Bulut transferinde flaş gelişme! Görüşme tarihi...

Yerli oyunculara ayrı bir önem veren siyah-beyazlılar, o bölgeye Süper Lig'den takviye planlıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Onur Bulut transferinde flaş gelişme! Görüşme tarihi...

Kayserispor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Onur Bulut, Beşiktaş'ın gündemine girdi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Onur Bulut transferinde flaş gelişme! Görüşme tarihi...

Teknik Direktör Şenol Güneş de deneyimli sağ bekin performansını çok beğeniyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Onur Bulut transferinde flaş gelişme! Görüşme tarihi...

Güneş'in basın toplantısındaki 'Onu burada görmeyi isterim' açıklamasının ardından yıldız oyuncu için yönetime de olumlu verdiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Onur Bulut transferinde flaş gelişme! Görüşme tarihi...

Yönetimin Onur Bulut'un transferi için bu hafta sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı ile ilk teması sağlayacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Onur Bulut transferinde flaş gelişme! Görüşme tarihi...

Yapılacak görüşmenin sonucuna göre Onur Bulut transferinin netlik kazanacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Onur Bulut transferinde flaş gelişme! Görüşme tarihi...

Bu sezon ortaya koyduğu performansla Süper Lig devlerinin radarına giren 28 yaşındaki oyuncu, ligde 14 maçın tamamında forma giydi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Onur Bulut transferinde flaş gelişme! Görüşme tarihi...

Onur Bulut, takımına 2 gol, 2 asistlik katkıda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Onur Bulut transferinde flaş gelişme! Görüşme tarihi...

Başarılı futbolcu, sağ bek mevkisinin haricinde orta sağ bölgesinde de görev yapabiliyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta?
Ziyech operasyonu! İşte Beşiktaş'ın hazırladığı teklif
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (29 Kasım Salı)
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (29 Kasım)
Sözleşmeli sanatçıya kadro gelecek mi?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Joao Pedro kararı! Gidecek mi kalacak mı? Joao Pedro kararı! Gidecek mi kalacak mı? 08:59
Juventus'ta istifa depremi! Juventus'ta istifa depremi! 01:15
Juventus'ta istifa depremi! Juventus'ta istifa depremi! 01:14
Ege derbisini Manisa kazandı Ege derbisini Manisa kazandı 00:52
Kampta 2 maç Kampta 2 maç 00:39
Göztepe - Altay maçındaki saldırgan için tutuklama kararı! Göztepe - Altay maçındaki saldırgan için tutuklama kararı! 00:31
Daha Eski
G.Saray'a Oliveira'dan şok haber! G.Saray'a Oliveira'dan şok haber! 00:31
Mehmet Topal'dan F.Bahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor" Mehmet Topal'dan F.Bahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor" 00:31
G.Saray da Onur için devrede! O giderse... G.Saray da Onur için devrede! O giderse... 00:31
Buruk'tan öğrencilerin özel toplantı! "Herkes hazır olsun" Buruk'tan öğrencilerin özel toplantı! "Herkes hazır olsun" 00:31
Şenol Güneş'ten Gedson kararı! İşte o detay Şenol Güneş'ten Gedson kararı! İşte o detay 00:31
Roma'nın yıldız için dev kapışma! F.Bahçe ve... Roma'nın yıldız için dev kapışma! F.Bahçe ve... 00:31