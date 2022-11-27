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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Danimarkalı sol bek! Casper Höjer...

Dünya Kupası'na verilen aranın ardından transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta sol bek için harekete geçti. Masuaku'nun performansını yetersiz bulan Şenol Güneş yönetimden transfer istedi. Siyah beyazlılar scout listesinde yer alan Danimarkalı sol beke yöneldi. (BJK TRANSFER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 06:50
Kartal’da Höjer harekatı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına girmek isteyen Beşiktaş'ta ara transfer döneminde hareketlilik bekleniyor.

Kartal’da Höjer harekatı

Şenol Güneş, Masuaku'nun performasını yetersiz buldu.

Kartal’da Höjer harekatı

Güneş'in Kongolu sol bek ile yolların ayrılmasını istediği iddia ediliyor.

Kartal’da Höjer harekatı

İLK HEDEF OLACAK

Yönetim Güneş'in kararı sonrası Masuaku ile fesih görüşmelerine başlayacak.

Kartal’da Höjer harekatı

Ayrıca bu mevkiye yeni isimler bakılıyor.

Kartal’da Höjer harekatı

Takvim'in haberine göre Siyah-Beyazlılar'ın gündemine Sparta Prag forması giyen Casper Höjer geldi.

Kartal’da Höjer harekatı

Tecrübeli çalıştırıcının Ceyhun Kazancı'nın scout listesinde.

Kartal’da Höjer harekatı

Kazancı'nın Danimarkalı sol beki çok beğendiği ve oyuncu için olumlu rapor verdiği belirtildi.

Kartal’da Höjer harekatı

Siyah-Beyazlı yönetim Masuaku ile sözleşme feshinde orta yolu bulabilirse 28 yaşındaki Danimarkalı sol bek Kartal'ın transferde 1 numaralı hedefi olacak gibi görünüyor.

Kartal’da Höjer harekatı

Sparta Prag formasıyla 15 maça çıktı.

Kartal’da Höjer harekatı

Casper Höjer bu mücadelelerde 2 gol, 8 asistlik performanıyla dikkat çekiyor.

Kartal’da Höjer harekatı

Yıldız sol bekin takımı ile sözleşmesi 2024'te sona erecek.

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