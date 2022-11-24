BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Dele Alli giderse o gelecek! İsrailli orta saha Dia Saba listede

Süper Lig'de 8. sırada yer alan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı.
Siyah beyazlılar, şu ana kadar ligde 22 puan topladı.
Kartal, 14 haftada 6 kez kazandı.
Siyah beyazlılar, şu ana kadar ligde 22 puan topladı.
Kartal, 14 haftada 6 kez kazandı.
Beşiktaş 4 kez berabere kaldı.
Ayrıca 3 kez de mağlup oldu.
Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapacak olan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.
Takvim'in haberine göre, Kara Kartal'ın, eşinin Sivas'ta yaşamak istememesi nedeniyle Kırmızı-Beyazlı takımdan ayrılma kararı alan Dia Saba'yı, gündemine aldığı belirlendi.
Dele Alli'nin Ocak'ta ayrılma ihtimali nedeniyle o bölgeye bir transfer yapmayı düşünen yönetimin bu doğrultuda Sivas'taki futboluyla dikkat çeken Saba için hamle yapmayı planladığı ifade edildi.
Sivas'ın sezon başında Al Nasr'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki 10 numaraya Başakşehir'in de ilgisi bulunuyor.
Saba 11 karşılaşmada 4 gol attı.
Ayrıca 3 asistlik performans sergiledi.
Saba, dribling yeteneğiyle dikkat çekiyor.
Başarılı oyuncunun Sivas ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
İsrailli yıldız, hızı ve tekniğiyle dikkat çekiyor.