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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Dele Alli giderse o gelecek! İsrailli orta saha Dia Saba listede

Ocak ayı transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlıların, Svasspor'dan ayrılmak isteyen Dia Saba ile ilgilendiği öğrenildi. Dele Alli'nin gitme ihtimaline göz önünde bulunduran Beşiktaş yönetimi, İsrailli oyuncunun transferi için Başakşehir ile çekişiyor. (BJK TRANSFER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Beşiktaş'tan Dia Saba sürprizi! Transferde flaş rakip

Süper Lig'de 8. sırada yer alan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı.

Beşiktaş'tan Dia Saba sürprizi! Transferde flaş rakip

Siyah beyazlılar, şu ana kadar ligde 22 puan topladı.

Beşiktaş'tan Dia Saba sürprizi! Transferde flaş rakip

Kartal, 14 haftada 6 kez kazandı.

Beşiktaş'tan Dia Saba sürprizi! Transferde flaş rakip

Beşiktaş 4 kez berabere kaldı.

Beşiktaş'tan Dia Saba sürprizi! Transferde flaş rakip

Ayrıca 3 kez de mağlup oldu.

Beşiktaş'tan Dia Saba sürprizi! Transferde flaş rakip

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapacak olan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

Beşiktaş'tan Dia Saba sürprizi! Transferde flaş rakip

Takvim'in haberine göre, Kara Kartal'ın, eşinin Sivas'ta yaşamak istememesi nedeniyle Kırmızı-Beyazlı takımdan ayrılma kararı alan Dia Saba'yı, gündemine aldığı belirlendi.

Beşiktaş'tan Dia Saba sürprizi! Transferde flaş rakip

Dele Alli'nin Ocak'ta ayrılma ihtimali nedeniyle o bölgeye bir transfer yapmayı düşünen yönetimin bu doğrultuda Sivas'taki futboluyla dikkat çeken Saba için hamle yapmayı planladığı ifade edildi.

Beşiktaş'tan Dia Saba sürprizi! Transferde flaş rakip

Sivas'ın sezon başında Al Nasr'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki 10 numaraya Başakşehir'in de ilgisi bulunuyor.

Beşiktaş'tan Dia Saba sürprizi! Transferde flaş rakip

Saba, Süper Lig'de 11 maça çıktı.

Beşiktaş'tan Dia Saba sürprizi! Transferde flaş rakip

Saba 11 karşılaşmada 4 gol attı.

Beşiktaş'tan Dia Saba sürprizi! Transferde flaş rakip

Ayrıca 3 asistlik performans sergiledi.

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