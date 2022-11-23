Haberler Beşiktaş Demirağ’ın mutlu günü

Demirağ’ın mutlu günü

Beşiktaş camiası milli arada düğünde buluştu. Siyah-beyazlı kulübün eski Basketbol Şubesi Sorumlusu Şenol Demirağ, Kazan Üniversitesi'nde görevli profesör Diana Dukina ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikah şahitliğini Eski Devlet Bakanı Ali Doğan, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk yaptı. Düğünde ayrıca siyah-beyazlı camianın birçok sevilen ismi de bir araya geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Demirağ’ın mutlu günü
Beşiktaş camiası milli arada düğünde buluştu. Siyah-beyazlı kulübün eski Basketbol Şubesi Sorumlusu Şenol Demirağ, Kazan Üniversitesi'nde görevli profesör Diana Dukina ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikah şahitliğini Eski Devlet Bakanı Ali Doğan, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk yaptı. Düğünde ayrıca siyah-beyazlı camianın birçok sevilen ismi de bir araya geldi.
DİĞER
Son dakika Cristiano Ronaldo haberi: Cristiano Ronaldo'ya ayrılır ayrılmaz ilk teklif geldi! Manchester United sonrası sürpriz takım peşine düştü...
Düzce’deki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
Felipe geliyor! İspanyol basını 'Sadece Beşiktaş' dedi
Fırtına'da Nino harekatı! F.Bahçe'nin de listesinde
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şenol Güneş ortaya takviye istedi!
Kartal 18’lik yıldız Samed Bazdar’ın peşinde
Bugün okullar tatil mi? 23 Kasım Çarşamba tatil olan iller
Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? (23 Kasım altın fiyatları)
İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım 2022 son dakika deprem gelişmesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeniden Marcelo! Yeniden Marcelo! 01:35
"Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" "Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" 01:10
"Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" "Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" 01:09
Ergin Ataman: 3'lükler harikaydı Ergin Ataman: 3'lükler harikaydı 01:00
G.Saray'da flaş transfer kararı! 3 futbolcu... G.Saray'da flaş transfer kararı! 3 futbolcu... 00:47
Galatasaray'da liste başı Kaan Ayhan! İşte yapılacak teklif Galatasaray'da liste başı Kaan Ayhan! İşte yapılacak teklif 00:47
Daha Eski
F.Bahçe Bayern Münih'in golcüsüne talip! F.Bahçe Bayern Münih'in golcüsüne talip! 00:48
ManU'da Ronaldo dönemi resmen sona erdi! ManU'da Ronaldo dönemi resmen sona erdi! 00:49
A. Efes'ten O. Milano'ya büyük fark! A. Efes'ten O. Milano'ya büyük fark! 00:50
F.Bahçe Beko durdurulamıyor! F.Bahçe Beko durdurulamıyor! 00:50
Pınar Karşıyaka İtalya'da kayıp! Pınar Karşıyaka İtalya'da kayıp! 00:56
Ergin Ataman: 3'lükler harikaydı Ergin Ataman: 3'lükler harikaydı 00:59