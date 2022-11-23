Demirağ’ın mutlu günü

Beşiktaş camiası milli arada düğünde buluştu. Siyah-beyazlı kulübün eski Basketbol Şubesi Sorumlusu Şenol Demirağ, Kazan Üniversitesi'nde görevli profesör Diana Dukina ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikah şahitliğini Eski Devlet Bakanı Ali Doğan, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk yaptı. Düğünde ayrıca siyah-beyazlı camianın birçok sevilen ismi de bir araya geldi.
Beşiktaş camiası milli arada düğünde buluştu. Siyah-beyazlı kulübün eski Basketbol Şubesi Sorumlusu Şenol Demirağ, Kazan Üniversitesi'nde görevli profesör Diana Dukina ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikah şahitliğini Eski Devlet Bakanı Ali Doğan, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk yaptı. Düğünde ayrıca siyah-beyazlı camianın birçok sevilen ismi de bir araya geldi.