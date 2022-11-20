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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Siyah beyazlılarda Rachid Ghezzal'ın yerine Dennis Man!

Beşiktaş'ta ameliyat olan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın geri dönüşünün uzaması nedeniyle transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlılarda son olarak gündeme gelen isim ise Parma'nın 24 yaşındaki sağ kanadı Dennis Man olmuş durumda. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 06:50
Ghezzal yerine Dennis

Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Ghezzal yerine Dennis

Siyah-Beyazlılarda sakatlığı sebebiyle ameliyat olan ve 3-4 ay formasından uzak kalacak Ghezzal'ın yerine takviye yapılacak.

Ghezzal yerine Dennis

Beşiktaş, Parma'da oynayan Dennis Man'ı gündemine aldı.

Ghezzal yerine Dennis

Siyahbeyazlıların gündemine gelen 24 yaşında ve 1.83 boyundaki Rumen oyuncu Dennis Man, sağ açık, sol açık ve santrfor mevkilerinde oynayabilmesi sebebiyle yönetimin de dikkatini çekti.

Ghezzal yerine Dennis

Beşiktaş'ın Aralık ayında oyuncuyla resmi olarak temasa geçmeyi planladığı öğrenildi.

Ghezzal yerine Dennis

Dennis Man'ın güncel piyasa değeri yaklaşık 6.5 milyon Euro.

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