BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Siyah beyazlılarda Rachid Ghezzal'ın yerine Dennis Man!

Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Siyah-Beyazlılarda sakatlığı sebebiyle ameliyat olan ve 3-4 ay formasından uzak kalacak Ghezzal'ın yerine takviye yapılacak.
Beşiktaş, Parma'da oynayan Dennis Man'ı gündemine aldı.
Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Siyah-Beyazlılarda sakatlığı sebebiyle ameliyat olan ve 3-4 ay formasından uzak kalacak Ghezzal'ın yerine takviye yapılacak.
Beşiktaş, Parma'da oynayan Dennis Man'ı gündemine aldı.
Siyahbeyazlıların gündemine gelen 24 yaşında ve 1.83 boyundaki Rumen oyuncu Dennis Man, sağ açık, sol açık ve santrfor mevkilerinde oynayabilmesi sebebiyle yönetimin de dikkatini çekti.
Beşiktaş'ın Aralık ayında oyuncuyla resmi olarak temasa geçmeyi planladığı öğrenildi.
Dennis Man'ın güncel piyasa değeri yaklaşık 6.5 milyon Euro.
Yıldız futbolcunun, kulübü Parma ile 2025'e kadar sözleşmesi var.
Dennis Man, bu sezon Parma'da 10 maça çıktı.
Dennis Man 3 gol üretti.
Yıldız oyuncu, asist katkısı ise sağlayamadı.
Futbolcu, Romanya Milli Takımı ile Dünya Kupası Elemeleri'nde de attığı 2 golle dikkati çekmişti.
Dennis Man, ülke milli takımında toplamda 14 karşılaşmada görev aldı.
Dennis Man, 14 mücadelede 4 gol attı.
Dennis Man kariyerinde, Atletico Arad, Vladimirescu, UTA BD ve FCSB gibi takımlarda da oynadı.
Dennis Man için 2021 yılında 13 milyon Euro bonservis ödenmişti.