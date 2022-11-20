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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da karar verildi! Takımda kalacak

Son dakika Beşiktaş haberleri... Teknik direktör Şenol Güneş'le yoluna devam eden Beşiktaş, 2022 Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda, sözleşmesi biten isimlerin geleceği de büyük merak konusu. Yönetimin, kontratı haziranda bitecek 10 futbolcuyla ilgili kararı yavaş yavaş netleşiyor. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 08:16 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 09:00
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da karar verildi! Takımda kalacak

Sezon içerisinde teknik direktör değişikliğine giderek Şenol Güneş'le anlaşan Beşiktaş, Dünya Kupası arasında iç transfer mesaisine başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da karar verildi! Takımda kalacak

Siyah-beyazlılarda sözleşmeleri bitecek isimler yönetimi düşündürüyor. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da karar verildi! Takımda kalacak

Geçtiğimiz sezon mukaveleleri biten 14 oyuncudan sadece Atiba ve Josef ile yeniden anlaşan Beşiktaş, bu sezon da benzer bir durumla karşı karşıya.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da karar verildi! Takımda kalacak

Kartal'da 10 futbolcunun sözleşmesi haziranda sona erecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da karar verildi! Takımda kalacak

Teknik heyet ve yönetim, mevcut performanslar itibarıyla bu futbolcuların en az yarısıyla yola devam etmeyi düşünmüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da karar verildi! Takımda kalacak

Sabah'ta yer alan habere göre Atiba'nın futbola veda etmesi beklenirken Welinton, Dele Alli ve Masuaku göze giremeyen isimler.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da karar verildi! Takımda kalacak

İKİ YILDIZ KOŞULLARA BAĞLI

Takımda kalmak isteyen Josef ile birlikte N'Koudou ve Redmond'ın ise performanslarını yukarı çekmesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da karar verildi! Takımda kalacak

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst ve Tayfur Bingöl ise uygun koşullar sağlanırsa birlikte devam edilmesi düşünülen futbolcular.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da karar verildi! Takımda kalacak

1 yıl daha opsiyon maddesi bulunan Cenk Tosun ise kesin olarak takımda kalacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da karar verildi! Takımda kalacak

CENK TOSUN KİMDİR?

7 Haziran 1991 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Frankfurt altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da karar verildi! Takımda kalacak

Sırasıyla Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton ve Crystal Palace formaları giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da karar verildi! Takımda kalacak

Sezon başında Everton'dan bedelsiz olarak siyah-beyazlı takıma geri döndü.

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