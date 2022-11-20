BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da karar verildi! Takımda kalacak

Sezon içerisinde teknik direktör değişikliğine giderek Şenol Güneş'le anlaşan Beşiktaş, Dünya Kupası arasında iç transfer mesaisine başladı.
Sezon içerisinde teknik direktör değişikliğine giderek Şenol Güneş'le anlaşan Beşiktaş, Dünya Kupası arasında iç transfer mesaisine başladı.
Siyah-beyazlılarda sözleşmeleri bitecek isimler yönetimi düşündürüyor. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezon mukaveleleri biten 14 oyuncudan sadece Atiba ve Josef ile yeniden anlaşan Beşiktaş, bu sezon da benzer bir durumla karşı karşıya.
Kartal'da 10 futbolcunun sözleşmesi haziranda sona erecek.
Teknik heyet ve yönetim, mevcut performanslar itibarıyla bu futbolcuların en az yarısıyla yola devam etmeyi düşünmüyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Atiba'nın futbola veda etmesi beklenirken Welinton, Dele Alli ve Masuaku göze giremeyen isimler.
İKİ YILDIZ KOŞULLARA BAĞLI
Takımda kalmak isteyen Josef ile birlikte N'Koudou ve Redmond'ın ise performanslarını yukarı çekmesi gerekiyor.
Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst ve Tayfur Bingöl ise uygun koşullar sağlanırsa birlikte devam edilmesi düşünülen futbolcular.
1 yıl daha opsiyon maddesi bulunan Cenk Tosun ise kesin olarak takımda kalacak.
CENK TOSUN KİMDİR?
7 Haziran 1991 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Frankfurt altyapısında başladı.
Sırasıyla Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton ve Crystal Palace formaları giydi.
Sezon başında Everton'dan bedelsiz olarak siyah-beyazlı takıma geri döndü.
Bu sezon çıktığı 12 lig maçında 4 gol atarken 1 de asist yaptı.
Forvet hattında santrfor olarak görev yapan milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...