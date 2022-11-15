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Nwakaeme ısrarı

Siyah-beyazlılar tecrübeli sol kanat için devreye girdi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 06:50
Nwakaeme ısrarı
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş transfere dair verdiği raporda iki mevkiye dikkat çekti. Deneyimli teknik adam öncelik olarak kanat bölgesine oyuncu alınmasını isterken, yönetim de harekete geçti. Beşiktaş'ın hedefinde ilk olarak eski Trabzonsporlu Nwakaeme var. 33 yaşındaki başarılı oyuncunun ismini teknik direktör Şenol Güneş dile getirdi ve belki de isim verdiği ilk oyuncu oldu. Siyah beyazlılar Al-Fayda'da forma giyen başarılı oyuncu için bu ay içerisinde temaslara başlayıp Ocak ayındaki transfer döneminde işi bitirmek istiyor.
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