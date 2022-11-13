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Güneş Alli'ye destek olmalı!

Ada basını, İngiliz yıldız için "Teknik direktör desteğine ihtiyacı var" diye yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 06:50
Güneş Alli'ye destek olmalı!

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı İngiliz yıldız Dele Alli'nin Türkiye macerası İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor. Tottenham ve İngiltere Milli Takımı'nın eski kalecisi Paul Robinson, teknik direktör Şenol Güneş'in, Dele Alli için "Beklentilerin altında" yorumunun yanlış olduğunu ifade etti.


Robinson, "Eğer bir futbolcu zor bir dönemde geçiyorsa en son ihtiyacı olan şey teknik direktörün herkesin için onun hakkında olumsuz konuşmasıdır. Dele'nin yardıma ve teknik direktörü tarafından desteğe ihtiyacı var. Hala kanıtlaması gereken çok fazla şey var en iyi haline geri dönebilmek için çok çalışması gerekiyor" dedi.

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