Haberler Beşiktaş Kupayı istiyoruz

Kupayı istiyoruz

Beşiktaşlı yönetici Erdoğan, "Ziraat Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Kupayı istiyoruz

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Şanlıurfaspor'la eşleşti. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi sonrası açıklamada bulunan yönetici Kemal Erdoğan, memleketinin takımını çektiğini belirterek, "Buraya gelmeden önce kurada Şanlıurfaspor olacağı içime doğmuştu. Memleketimin takımı ama kusura bakmasınlar. Onlar için zorlu bir rakip olacak. Bizim için de iyi ve karakterli bir takım. Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz. Bu kupayı almak istiyoruz" diye konuştu.


HAK EDEN KAZANSIN
Beşiktaşlı yönetici Kemal Erdoğan, maç hakemlerinin fair-play anlayışına uygun davranması gerektiğini belirterek, "'Futbolcularımız ve taraftarlarımız gibi hakemlerin de fair play'e çok dikkat etmesi. Hak eden kazansın. Lütfen fair play'e herkes çok dikkat etsin" ifadelerini kullandı

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun’un yeni adresi belli oluyor! Almanya’ya geri dönecek derken sürpriz takım devrede…
Hande Erçel, Kerem Bürsin sorularına sok noktayı koydu: Çok ciddiye almamak gerek
Beşiktaş'tan sol kanat bombası! Fırtına'nın eski yıldızıyla ilk temas
Kadıköy'de son gösteri! İşte Jesus'un 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan sol kanat bombası! Fırtına'nın eski yıldızıyla ilk temas
Beşiktaş ve G.Saray'ın yıldızları için devredeler
Euro, dolar, gram altın kaç TL?
KPSS-2022/10 TERCİH NASIL YAPILIR?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
USPA İLE HAFTANIN EN ŞIK HAREKETLERİ USPA İLE HAFTANIN EN ŞIK HAREKETLERİ 01:43
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:43
2 İtalyan devi F.Bahçeli yıldız için geldi! 2 İtalyan devi F.Bahçeli yıldız için geldi! 01:17
Galatasaray'a transferde kontenjan engeli! Sezon sonu beklenecek Galatasaray'a transferde kontenjan engeli! Sezon sonu beklenecek 01:09
6 gollü maçta kazanan Mönchengladbach 6 gollü maçta kazanan Mönchengladbach 01:05
F.Bahçe'den stoper hamlesi! Devre arası teklif yapılacak F.Bahçe'den stoper hamlesi! Devre arası teklif yapılacak 00:21
Daha Eski
Beşiktaş ve G.Saray'ın yıldızları için devredeler Beşiktaş ve G.Saray'ın yıldızları için devredeler 00:21
Fırtına Ankara'dan 1 puanla döndü! Fırtına Ankara'dan 1 puanla döndü! 00:19
12 Dev Adam farklı kazandı! 12 Dev Adam farklı kazandı! 00:19
Abdullah Avcı: Trabzonspor her yarışın içinde vardır Abdullah Avcı: Trabzonspor her yarışın içinde vardır 00:19
Fırtına Başkent'te takıldı! Fırtına Başkent'te takıldı! 00:19
Alanya'da gol sesi çıkmadı! Alanya'da gol sesi çıkmadı! 00:18