Kupayı istiyoruz

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Şanlıurfaspor'la eşleşti. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi sonrası açıklamada bulunan yönetici Kemal Erdoğan, memleketinin takımını çektiğini belirterek, "Buraya gelmeden önce kurada Şanlıurfaspor olacağı içime doğmuştu. Memleketimin takımı ama kusura bakmasınlar. Onlar için zorlu bir rakip olacak. Bizim için de iyi ve karakterli bir takım. Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz. Bu kupayı almak istiyoruz" diye konuştu.



HAK EDEN KAZANSIN

Beşiktaşlı yönetici Kemal Erdoğan, maç hakemlerinin fair-play anlayışına uygun davranması gerektiğini belirterek, "'Futbolcularımız ve taraftarlarımız gibi hakemlerin de fair play'e çok dikkat etmesi. Hak eden kazansın. Lütfen fair play'e herkes çok dikkat etsin" ifadelerini kullandı