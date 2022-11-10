Haberler Beşiktaş Kartal rahat turladı

Kartal rahat turladı

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Lig ekibi Serik Belediye’yi Redmond, Muleka ve Dele Alli’nin golleriyle yenerek turu geçti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Kartal rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği TFF 2. Kırmızı Grup ekibi Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek turu geçti. Son Galatasaray derbisine göre tamamen değişen 11'iyle sahaya çıkan Kara Kartal, maça hızlı başladı. 6. dakikada Redmond kendi getirdiği topu köşeden filelerle buluşturup skoru 1-0 yaptı. 9'da Redmond'un pasında Muleka topu boş filelere yolladı ve maçı 2-0'a taşıdı.


DİREĞE DE TAKILDI
28'de Redmond'un bir topu direkten döndü. 34'te Muleka'nın penaltı noktasından şutunda savunmadan dönen topu Dele Alli tamamladı ve skoru 3-0 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Kartal ikinci yarıda oyuna fazla yüklenmedi. Serik Belediyespor 66'da Harun Kavaklıdere ile 1 gol buldu. A Spor'un naklen yayınladığı mücadeleyi 3-1 kazanan Beşiktaş zorlanmadan adını 5. tura yazdırdı.


KADRODA ROTASYON
Teknik direktör Şenol Güneş, son oynanan Galatasaray maçının 11'ini tamamen değiştirdi. Üçlü savunma deneyen tecrübeli hoca defansın ortasında Necip, Welinton ve Montero'yu oynattı. Kenarlarda Tayfur Bingöl ve Oğuzhan Akgün oynadı.


TARAFTARIN İLGİSİ AZDI
Taraftar maça fazla ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümü boş kaldı maçı yaklaşık 10 bin kişi izledi. Bu arada 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alan Nesrin Baş'a maç öncesi çiçek verildi.


ATİBA İLK KEZ 11'DE
Sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından uzun bir tedavi dönemi geçiren Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba, bu sezon ilk kez 11 kişilik kadroda yer buldu. Kanadalı oyuncu tecrübesiyle yine farkını ortaya koydu.


ASLA PES ETMEK YOK
Serik Belediye'yi eleyen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş maçın ardından lig yarışına değinerek, "Asla pes etmek yok. Umudumuz da var, gücümüz de var. Hedefimiz kupayı da kazanmaktır. Ligde de son maçta aldığımız yaraya rağmen yarışta olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



KALEYİ YİNE KAPATAMADI
Bu sezon ligde üç maç dışında tüm müsabakalarda gol yiyen Beşiktaş, Serik karşısında da kalesini kapatamadı. Sadece Kayseri, F.Bahçe ve Giresun'dan gol yemeyen Kara Kartal, Süper Lig'de 13 haftada 18 gol yemişti.

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