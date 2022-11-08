Haberler Beşiktaş Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'e gönderme! "İki ayda efsane olan..."

Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'e gönderme! "İki ayda efsane olan..."

Beşiktaş'ın ve A Milli Futbol Takımı'mızın efsane isimlerinden Nihat Kahveci ve siyah beyazlıların futbolcusu Tayfur Bingöl arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Galatasaray derbisi sonrası Nihat Kahveci, Tayfur Bingöl'ü eleştirmişti. Bununla beraber Tayfur, Nihat Kahveci'ye sosyal medyadan göndermede bulunmuştu. Bu göndermenin ardından Nihat Kahveci'den sert bir cevap geldi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 10:45
Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'e gönderme! "İki ayda efsane olan..."

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin yankıları devam ediyor.

Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'e gönderme! "İki ayda efsane olan..."

Zorlu mücadeleden sarı-kırmızılı ekip 2-1 galip ayrılırken Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl'ün maçın son anlarında Nef Stadı'ndaki top toplayıcı çocukla yaşadığı olay karşılaşmaya damga vurmuştu.

Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'e gönderme! "İki ayda efsane olan..."

Duraklama dakikalarında top toplayıcı çocuğu ittirmesiyle gündeme oturan Tayfur, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada kendini savunmuştu.

Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'e gönderme! "İki ayda efsane olan..."

KENDİSİNİ SAVUNDU
Top toplayıcı çocuğun oyunu duraklatmak amacıyla kendisine top vermediğini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Futbolcuların reaksiyonları, maç içinde yüksek olur.

Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'e gönderme! "İki ayda efsane olan..."

Karşı top toplayıcı çocuk, 'Ayağımdan topu al' dedi, 15-20 metre var. Biz bir arma taşıyoruz.

Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'e gönderme! "İki ayda efsane olan..."

Böyle seviyede futbol oynanan yerlerde bunun eğitimi verilmeli, azaltılmalı.

Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'e gönderme! "İki ayda efsane olan..."

Oyunu duraklatmak amaçlı top verilmiyor." ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'e gönderme! "İki ayda efsane olan..."

NİHAT KAHVECİ'DEN ELEŞTİRİ
Olay sonrası Beşiktaş efsanesi Nihat Kahveci, Tayfur'u çok sert bir dille eleştirdi, "Beni en çok üzen; O arma itmez o çocuğu.

Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'e gönderme! "İki ayda efsane olan..."

Tayfur Bingöl hiç kusura bakmayacak. 5 saniye geçirdi. Ne oldu?
Maçı mı alacaktın Tayfur? Vallahi çok üzülüyorum ya.

Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'e gönderme! "İki ayda efsane olan..."

Hem armadan bahset, orada çocuğu itmek mi o Türk bayraklı Beşiktaş armasının karşılığı?" ifadelerini kullanmış, Tayfur Bingöl ise sosyal medya hesabından "5 saniyenin önemi Kahveci." ifadeleri ile karşılık vermişti.

Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'e gönderme! "İki ayda efsane olan..."

CEVAP GECİKMEDİ
TRT Spor'da yorumculuk yapan Nihat Kahveci, canlı yayında Tayfur Bingöl'e cevap verdi.

Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'e gönderme! "İki ayda efsane olan..."

Nihat Kahveci canlı yayında Bingöl'ün sözlerine, "Taçtaki 5 saniyenin öneminden bahsediyorlar bana. Ben bilmiyorum.

Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'e gönderme! "İki ayda efsane olan..."

İki ayda efsane olan oyuncu bana fincan yolluyor ya.

Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'e gönderme! "İki ayda efsane olan..."

Gözünü seveyim ya." diyerek tepki gösterdi.

Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'e gönderme! "İki ayda efsane olan..."

Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a Alanyaspor'dan transfer olmuştu.

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