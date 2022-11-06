Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye yanıt!

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray Beşiktaş derbisinde top toplayıcı çocuk ile yaşadığı olayın ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen Tayfur Bingöl, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Kendisini eleştiren Nihat Kahveci'ye yanıt veren Tayfur, Tottenham'ın Olympiakos'u 4-2 yendiği maçta, top toplayıcı çocuğun topu hızlı vermesi sonucu yapılan hızlı atakla atılan golü paylaşarak "5 saniyenin önemi Kahveci." yazdı.

Nihat Kahveci, "Beni en çok üzen şey Tayfur'un top toplayıcı çocuğu itmesi oldu. O arma itmez o çocuğu. Tayfur Bingöl kusura bakmasın. Beş saniye geçirdi sadece. Ne yapacaktın, maçı mı alacaktın? Hem armadan bahset hem de o çocuğu it. Bu mu Türk bayraklı Beşiktaş armasının karşılığı?" demişti.