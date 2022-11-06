Haberler Beşiktaş Nihat Kahveci'den Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası sert sözler! "Derbiyi nasıl kazanacaksın?"

Nihat Kahveci'den Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası sert sözler! "Derbiyi nasıl kazanacaksın?"

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonrası Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Nihat Kahveci, siyah beyazlıların performansını değerlendirilirken, sert ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 09:41
Nihat Kahveci'den Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası sert sözler! "Derbiyi nasıl kazanacaksın?"

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından TRT Spor'da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Nihat Kahveci'den Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası sert sözler! "Derbiyi nasıl kazanacaksın?"

"Galatasaray haklı bir galibiyet aldı. Maçın başından sonuna kadar daha iyi organize olan takım Galatasaray'dı.

Nihat Kahveci'den Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası sert sözler! "Derbiyi nasıl kazanacaksın?"

Icardi bir dünya yıldızı. Bu kadar az topla buluşup bu kadar etkili oynamak hayret verici.

Nihat Kahveci'den Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası sert sözler! "Derbiyi nasıl kazanacaksın?"

Sahada yoktu dersin, hat-trick yapıyordu neredeyse."

Nihat Kahveci'den Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası sert sözler! "Derbiyi nasıl kazanacaksın?"

"Riski alan maçı kazandı. Galatasaray, 'Yarışta ben de varım' dedi.

Nihat Kahveci'den Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası sert sözler! "Derbiyi nasıl kazanacaksın?"

Beşiktaş için ise şampiyonluk yolunda özellikle bu oyunla ve puan durumu ile büyük bir yara aldığını söyleyebilirim."

Nihat Kahveci'den Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası sert sözler! "Derbiyi nasıl kazanacaksın?"

"Rosier kariyerinin en kötü maçını oynadı, Tayyip Talha ilk defa bu kadar kötü göründü, Tayfur saçını başını düzeltmekten defansı hücumu unuttu.

Nihat Kahveci'den Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası sert sözler! "Derbiyi nasıl kazanacaksın?"

Böyle maçlarda bu işler dikkat çeker. O saçlarını ya iyi bağla ya kes ya da bırak sallansın."

Nihat Kahveci'den Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası sert sözler! "Derbiyi nasıl kazanacaksın?"

"ISMAEL DÖNEMİNDEN DAHA DAĞINIK"
"Bugün Valerien Ismael döneminden daha dağınık bir Beşiktaş gördüm.

Nihat Kahveci'den Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası sert sözler! "Derbiyi nasıl kazanacaksın?"

Galatasaray daha maçın başında 5 korner attı. Sen bu şekilde nasıl derbiyi kazanacaksın?

Nihat Kahveci'den Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası sert sözler! "Derbiyi nasıl kazanacaksın?"

İkinci golde Oliveira'yı bırakıyorsun ki orta açsın.

Nihat Kahveci'den Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası sert sözler! "Derbiyi nasıl kazanacaksın?"

Galatasaray sonuna kadar hak etti galibiyeti."

Nihat Kahveci'den Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası sert sözler! "Derbiyi nasıl kazanacaksın?"

"CENK OLMASA KALEYE GİDEMEYECEKSİN"
"Ne olursa olsun, Beşiktaş bu kadar yetenekli oyuncularla bu kadar kötü bir performans göstermemeli. Cenk olmasa kaleye gidemeyeceksin.

Nihat Kahveci'den Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası sert sözler! "Derbiyi nasıl kazanacaksın?"

Maç 2-2'ye de gelebilirdi ancak bu, Beşiktaş'ın iyi olduğu anlamına gelmez. Galatasaray maçı hak etti."

Nihat Kahveci'den Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası sert sözler! "Derbiyi nasıl kazanacaksın?"

"Değişikliklerden sonra çift forvete döndü Şenol hoca, normal. Ancak hep Salih çıkıyor oyundan çıkıyor. Josef sahada yürüyor, yine Salih çıkıyor."

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