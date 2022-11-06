Nathan Redmond'dan Beşiktaş transferi itirafı! "Kaybedecek bir şeyim olmadığını düşündüm"

Türkiye'ye taşındığımda insanların hakkımda ne düşüneceği hep aklımdaydı. Kendime 'Yaşamında daha rahatlığı mı seçti? Bunun tadını mı çıkaracak?' sorularının geleceğini düşünüyordum. Ayrıca kendime, 'Uzun zamandır Premier Lig'deydin, başka bir ligde oynayacak kişisel motivasyonun var mı?' sorularını sordum.