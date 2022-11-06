Haberler Beşiktaş Nathan Redmond'dan Beşiktaş transferi itirafı! "Kaybedecek bir şeyim olmadığını düşündüm"

Nathan Redmond'dan Beşiktaş transferi itirafı! "Kaybedecek bir şeyim olmadığını düşündüm"

Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Nathan Redmond, The Athletic'e konuştu. Redmond yaptığı açıklamada, Southampton'dan ayrılış sürecini ve Beşiktaş'a transfer olmadan önceki düşüncelerini itiraf etti. İşte Nathan Redmond'un samimi röportajından önemli notlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 14:59 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 15:09
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Nathan Redmond'dan Beşiktaş transferi itirafı! "Kaybedecek bir şeyim olmadığını düşündüm"

Beşiktaş, sezon başında Southampton'dan Nathan Redmond'ı transfer etmişti.

Nathan Redmond'dan Beşiktaş transferi itirafı! "Kaybedecek bir şeyim olmadığını düşündüm"

Siyah beyazlılara büyük umutlarla transfer olan Redmond, Valerien Ismael döneminde sıkça şans buluyordu.

Nathan Redmond'dan Beşiktaş transferi itirafı! "Kaybedecek bir şeyim olmadığını düşündüm"

Redmond, son olarak oynanan Galatasaray derbisinde sonradan oyuna girmişti.

Nathan Redmond'dan Beşiktaş transferi itirafı! "Kaybedecek bir şeyim olmadığını düşündüm"

Bununla beraber İngiliz yıldız, The Athletic'e samimi bir röportaj verdi.

Nathan Redmond'dan Beşiktaş transferi itirafı! "Kaybedecek bir şeyim olmadığını düşündüm"

Nathan Redmond yaptığı konuşmada, Southampton'dan ayrılış sürecini anlattı.

Nathan Redmond'dan Beşiktaş transferi itirafı! "Kaybedecek bir şeyim olmadığını düşündüm"

Bununla beraber İngiliz futbolcu, Beşiktaş'a transfer olmadan önce aklındaki soru işaretlerini açıkladı.

Nathan Redmond'dan Beşiktaş transferi itirafı! "Kaybedecek bir şeyim olmadığını düşündüm"

İşte Nathan Redmond'ın samimi cevaplarını verdiği o röportaj...

Nathan Redmond'dan Beşiktaş transferi itirafı! "Kaybedecek bir şeyim olmadığını düşündüm"

"Beşiktaş'ta çok mutluyum. İngiltere'de uzun zamandır futbol ortamından mutlu değildim.

Nathan Redmond'dan Beşiktaş transferi itirafı! "Kaybedecek bir şeyim olmadığını düşündüm"

İNGİLTERE'DEN BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİNE DAİR
Futbolda ailenin kararı çok önemlidir, bu yaygın bir anlayış. Birçok oyuncu takımından ayrılmak, hayatlarını değiştirmek istemiyor. Bunu çok gördüm.

Nathan Redmond'dan Beşiktaş transferi itirafı! "Kaybedecek bir şeyim olmadığını düşündüm"

Sezon öncesinde formum pek iyi değildi. Southampton'ın planlarında olmadığımı anlamıştım. Sanırım bu durumu geçen sezonun sonlarında çoktan biliyordum. Sezon başladığında daha iyi anlatım.

Nathan Redmond'dan Beşiktaş transferi itirafı! "Kaybedecek bir şeyim olmadığını düşündüm"

Türkiye'ye taşındığımda insanların hakkımda ne düşüneceği hep aklımdaydı. Kendime 'Yaşamında daha rahatlığı mı seçti? Bunun tadını mı çıkaracak?' sorularının geleceğini düşünüyordum. Ayrıca kendime, 'Uzun zamandır Premier Lig'deydin, başka bir ligde oynayacak kişisel motivasyonun var mı?' sorularını sordum.

Nathan Redmond'dan Beşiktaş transferi itirafı! "Kaybedecek bir şeyim olmadığını düşündüm"

Geldiğimde ve takımı gördüğümde, durumun böyle olmadığına emin oldum. Burada iyi şeyler yapmak, iyi futbol oynamak istiyorum. Bu deneyimimin tadını çıkarmak istiyorum.

Nathan Redmond'dan Beşiktaş transferi itirafı! "Kaybedecek bir şeyim olmadığını düşündüm"

Beşiktaş'a gelirken kaybedecek bir şeyim olmadığını düşündüm.

Nathan Redmond'dan Beşiktaş transferi itirafı! "Kaybedecek bir şeyim olmadığını düşündüm"

Muhtemelen bu kararım, Southampton'da kalmaktan, az süre almaktan daha iyiydi. İnsanlar sadece paramı kazanıp hiçbir şey yapmadığımı düşünebilirdi.

Nathan Redmond'dan Beşiktaş transferi itirafı! "Kaybedecek bir şeyim olmadığını düşündüm"

Bu asla benim için geçerli olmazdı."

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