Nathan Redmond'dan Beşiktaş transferi itirafı! "Kaybedecek bir şeyim olmadığını düşündüm"

Beşiktaş, sezon başında Southampton'dan Nathan Redmond'ı transfer etmişti.
Beşiktaş, sezon başında Southampton'dan Nathan Redmond'ı transfer etmişti.
Siyah beyazlılara büyük umutlarla transfer olan Redmond, Valerien Ismael döneminde sıkça şans buluyordu.
Redmond, son olarak oynanan Galatasaray derbisinde sonradan oyuna girmişti.
Bununla beraber İngiliz yıldız, The Athletic'e samimi bir röportaj verdi.
Nathan Redmond yaptığı konuşmada, Southampton'dan ayrılış sürecini anlattı.
Bununla beraber İngiliz futbolcu, Beşiktaş'a transfer olmadan önce aklındaki soru işaretlerini açıkladı.
İşte Nathan Redmond'ın samimi cevaplarını verdiği o röportaj...
"Beşiktaş'ta çok mutluyum. İngiltere'de uzun zamandır futbol ortamından mutlu değildim.
İNGİLTERE'DEN BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİNE DAİR
Futbolda ailenin kararı çok önemlidir, bu yaygın bir anlayış. Birçok oyuncu takımından ayrılmak, hayatlarını değiştirmek istemiyor. Bunu çok gördüm.
Sezon öncesinde formum pek iyi değildi. Southampton'ın planlarında olmadığımı anlamıştım. Sanırım bu durumu geçen sezonun sonlarında çoktan biliyordum. Sezon başladığında daha iyi anlatım.
Türkiye'ye taşındığımda insanların hakkımda ne düşüneceği hep aklımdaydı. Kendime 'Yaşamında daha rahatlığı mı seçti? Bunun tadını mı çıkaracak?' sorularının geleceğini düşünüyordum. Ayrıca kendime, 'Uzun zamandır Premier Lig'deydin, başka bir ligde oynayacak kişisel motivasyonun var mı?' sorularını sordum.
Geldiğimde ve takımı gördüğümde, durumun böyle olmadığına emin oldum. Burada iyi şeyler yapmak, iyi futbol oynamak istiyorum. Bu deneyimimin tadını çıkarmak istiyorum.
Beşiktaş'a gelirken kaybedecek bir şeyim olmadığını düşündüm.
Muhtemelen bu kararım, Southampton'da kalmaktan, az süre almaktan daha iyiydi. İnsanlar sadece paramı kazanıp hiçbir şey yapmadığımı düşünebilirdi.
Bu asla benim için geçerli olmazdı."