Emirhan İlkhan neden oynamıyor? İşte sebebi...

Sezon başında Avrupa hayalini gerçekleştirmek için Beşiktaş'dan İtalya Serie A ekibi Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, son haftalarda forma şansı bulamadı. Genç orta saha oyuncusunun neden oynamadığı belli oldu. İşte haberin detayları...
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 11:00Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 11:02
İtalyan ekibi Torino'ya transfer olan İlkhan son haftalarda formasından uzak kaldı.
Genç orta saha oyuncusunun neden oynamadığı ortaya çıktı.
EMİRHAN İLKHAN NEDEN OYNAMIYOR?
Torino'da forma giyen genç futbolcu, Milan ile geçen hafta oynanan karşılaşmada forma giyememişti.
Takvim'in İtalyan basınından çevirdiği habere göre, Emirhan İlkhan'ın kasındaki sakatlık sebebiyle Milan maçında forma giyemediğini vurguladı.
BOLOGNA MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Emirhan İlkhan'ın tedavisine başlandı ve genç futbolcu daha sonra takımla birlikte çalışmalara devam etti.
İlkhan'ın Bologna ile 6 Kasım'da deplasmanda oynayacağı maçta forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Emirhan İlkhan bu sezon Torino'da 3 maçta 86 dakika forma giydi ve skor üretemedi. Emirhan sadece 1 kez ilk 11'de maça başladı ve 1 kez de sarı kart gördü.
TORINO TARİHİNE GEÇTİ
Hatırlanacağı üzere Emirhan İlkan Torino'nun evinde Lecce'yi 1-0 mağlup ettiği maça ilk 11'de başlamıştı.
Genç oyuncu, 18 yaş 96 günlükken Serie A'da bu sezon bir maça 11'de başlayan en genç futbolcu olarak tarihe geçmişti.
Emirhan o maçta 64 dakika sahada kaldı. Torino Başkanı Urbano Cairo, "Takım arkadaşlarına liderlik etmek istiyormuş gibi sinyaller verdiğini bile gördüm. Bu güçlü bir kişiliğin işareti" diyerek genç oyuncuyu övdü.
FUTBOLU BIRAKMA NOKTASINA GELMİŞTİ
İtalyan basınına geride bıraktığımız haftalarda bir röportaj veren Emirhan İlkhan, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde futbolu bırakmanın eşiğinden döndüğünü anlatmıştı. Emirhan, "Futbolu bırakacaktım. Her gün toplu taşıma ile antrenmana gidip gelemiyordum. Akşam eve dönüyordum. Yol çok uzun sürüyordu ve yolda çok zaman kaybediyordum. Ders bile çalışamıyordum. Abimin desteğiyle devam ettim. Ona çok şey borçluyum" demişti.