Emirhan İlkhan neden oynamıyor? İşte sebebi...

FUTBOLU BIRAKMA NOKTASINA GELMİŞTİ

İtalyan basınına geride bıraktığımız haftalarda bir röportaj veren Emirhan İlkhan, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde futbolu bırakmanın eşiğinden döndüğünü anlatmıştı. Emirhan, "Futbolu bırakacaktım. Her gün toplu taşıma ile antrenmana gidip gelemiyordum. Akşam eve dönüyordum. Yol çok uzun sürüyordu ve yolda çok zaman kaybediyordum. Ders bile çalışamıyordum. Abimin desteğiyle devam ettim. Ona çok şey borçluyum" demişti.