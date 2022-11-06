Haberler Beşiktaş Emirhan İlkhan neden oynamıyor? İşte sebebi

Emirhan İlkhan neden oynamıyor? İşte sebebi

Sezon başında Avrupa hayalini gerçekleştirmek için Beşiktaş'dan İtalya Serie A ekibi Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, son haftalarda forma şansı bulamadı. Genç orta saha oyuncusunun neden oynamadığı belli oldu. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 11:00 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 11:02
Emirhan İlkhan neden oynamıyor? İşte sebebi...

Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan İlkhan, sezon başında hayallerini gerçekleştirmek için Avrupa'nın yolunu tutmuştu

Emirhan İlkhan neden oynamıyor? İşte sebebi...

İtalyan ekibi Torino'ya transfer olan İlkhan son haftalarda formasından uzak kaldı.

Emirhan İlkhan neden oynamıyor? İşte sebebi...

Genç orta saha oyuncusunun neden oynamadığı ortaya çıktı.

Emirhan İlkhan neden oynamıyor? İşte sebebi...

EMİRHAN İLKHAN NEDEN OYNAMIYOR?

Torino'da forma giyen genç futbolcu, Milan ile geçen hafta oynanan karşılaşmada forma giyememişti.

Emirhan İlkhan neden oynamıyor? İşte sebebi...

Takvim'in İtalyan basınından çevirdiği habere göre, Emirhan İlkhan'ın kasındaki sakatlık sebebiyle Milan maçında forma giyemediğini vurguladı.

Emirhan İlkhan neden oynamıyor? İşte sebebi...

BOLOGNA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Emirhan İlkhan'ın tedavisine başlandı ve genç futbolcu daha sonra takımla birlikte çalışmalara devam etti.

Emirhan İlkhan neden oynamıyor? İşte sebebi...

İlkhan'ın Bologna ile 6 Kasım'da deplasmanda oynayacağı maçta forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Emirhan İlkhan neden oynamıyor? İşte sebebi...

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Emirhan İlkhan bu sezon Torino'da 3 maçta 86 dakika forma giydi ve skor üretemedi. Emirhan sadece 1 kez ilk 11'de maça başladı ve 1 kez de sarı kart gördü.

Emirhan İlkhan neden oynamıyor? İşte sebebi...

TORINO TARİHİNE GEÇTİ

Hatırlanacağı üzere Emirhan İlkan Torino'nun evinde Lecce'yi 1-0 mağlup ettiği maça ilk 11'de başlamıştı.

Emirhan İlkhan neden oynamıyor? İşte sebebi...

Genç oyuncu, 18 yaş 96 günlükken Serie A'da bu sezon bir maça 11'de başlayan en genç futbolcu olarak tarihe geçmişti.

Emirhan İlkhan neden oynamıyor? İşte sebebi...

Emirhan o maçta 64 dakika sahada kaldı. Torino Başkanı Urbano Cairo, "Takım arkadaşlarına liderlik etmek istiyormuş gibi sinyaller verdiğini bile gördüm. Bu güçlü bir kişiliğin işareti" diyerek genç oyuncuyu övdü.

Emirhan İlkhan neden oynamıyor? İşte sebebi...

FUTBOLU BIRAKMA NOKTASINA GELMİŞTİ

İtalyan basınına geride bıraktığımız haftalarda bir röportaj veren Emirhan İlkhan, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde futbolu bırakmanın eşiğinden döndüğünü anlatmıştı. Emirhan, "Futbolu bırakacaktım. Her gün toplu taşıma ile antrenmana gidip gelemiyordum. Akşam eve dönüyordum. Yol çok uzun sürüyordu ve yolda çok zaman kaybediyordum. Ders bile çalışamıyordum. Abimin desteğiyle devam ettim. Ona çok şey borçluyum" demişti.

Emirhan İlkhan neden oynamıyor? İşte sebebi...

BEŞİKTAŞ NE KADAR KAZANDI?

Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transferinin ardından 4.5 milyon euro gelir elde etti.

Emirhan İlkhan neden oynamıyor? İşte sebebi...

Ayrıca siyah-beyazlılar, bir sonraki satıştan da yüzde 15 pay alacak.

Emirhan İlkhan neden oynamıyor? İşte sebebi...

Avrupa hayali sebebiyle ayrıldığını ifade eden Emirhan için Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Takımda forma giymek istemeyeni zorla tutacak değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

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