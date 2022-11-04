Derbi öncesi birlik yemeği

Beşiktaş Başkanı Çebi, yarın oynanacak derbi öncesinde futbol takımıyla yemekte bir araya geldi. Asbaşkan Emre Kocadağ, sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın da katıldığı yemekte; teknik direktör Şenol Güneş, yardımcısı Bayram Bektaş, teknik ekip ve futbolcular yer aldılar. Başkan Çebi, G.Saray derbisi öncesinde oyuncularına başarılar dilerken; teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte kongre üyesi olan futbolcular Necip Uysal ve Cenk Tosun'a üyelik kartlarını verdi.
Beşiktaş Başkanı Çebi, yarın oynanacak derbi öncesinde futbol takımıyla yemekte bir araya geldi. Asbaşkan Emre Kocadağ, sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın da katıldığı yemekte; teknik direktör Şenol Güneş, yardımcısı Bayram Bektaş, teknik ekip ve futbolcular yer aldılar. Başkan Çebi, G.Saray derbisi öncesinde oyuncularına başarılar dilerken; teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte kongre üyesi olan futbolcular Necip Uysal ve Cenk Tosun'a üyelik kartlarını verdi.