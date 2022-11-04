Haberler Beşiktaş Derbi öncesi birlik yemeği

Derbi öncesi birlik yemeği

Beşiktaş Başkanı Çebi, yarın oynanacak derbi öncesinde futbol takımıyla yemekte bir araya geldi. Asbaşkan Emre Kocadağ, sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın da katıldığı yemekte; teknik direktör Şenol Güneş, yardımcısı Bayram Bektaş, teknik ekip ve futbolcular yer aldılar. Başkan Çebi, G.Saray derbisi öncesinde oyuncularına başarılar dilerken; teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte kongre üyesi olan futbolcular Necip Uysal ve Cenk Tosun'a üyelik kartlarını verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 06:50
Derbi öncesi birlik yemeği
Beşiktaş Başkanı Çebi, yarın oynanacak derbi öncesinde futbol takımıyla yemekte bir araya geldi. Asbaşkan Emre Kocadağ, sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın da katıldığı yemekte; teknik direktör Şenol Güneş, yardımcısı Bayram Bektaş, teknik ekip ve futbolcular yer aldılar. Başkan Çebi, G.Saray derbisi öncesinde oyuncularına başarılar dilerken; teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte kongre üyesi olan futbolcular Necip Uysal ve Cenk Tosun'a üyelik kartlarını verdi.
DİĞER
Yeşilçamın korkak patronuydu! Kızı meğer kendisinden ünlüymüş
Geçirdiği ameliyat nedeniyle sahnelerden uzak kalacak olan Ajda Pekkan, 2 milyon TL kaybedecek
İşte UEFA ülke puanında son durum!
Serdar Dursun'a Çizme'den kanca! İtalyan basını yazdı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta Talisca için çare aranıyor! İşte Kartal'ın planı
Haydi paşam!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jorge Jesus: İyi takımlarla oynayacağız Jorge Jesus: İyi takımlarla oynayacağız 01:55
A. Madrid'in Crespo pişmanlığı! 2 milyon euro için... A. Madrid'in Crespo pişmanlığı! 2 milyon euro için... 01:49
Jorge Jesus: İyi takımlarla oynayacağız Jorge Jesus: İyi takımlarla oynayacağız 01:48
‘Yıldız çocuk’ ‘Yıldız çocuk’ 01:47
Szalai: Hedefimize ulaştık bu yüzden de mutluyuz! Szalai: Hedefimize ulaştık bu yüzden de mutluyuz! 01:46
Osayi’ye milli davet Osayi’ye milli davet 01:45
Daha Eski
Szalai: Hedefimize ulaştık bu yüzden de mutluyuz! Szalai: Hedefimize ulaştık bu yüzden de mutluyuz! 01:45
Serdar Dursun'a Çizme'den kanca! İtalyan basını yazdı Serdar Dursun'a Çizme'den kanca! İtalyan basını yazdı 01:45
195 bin lira ceza 195 bin lira ceza 01:44
Kuralar 24 Şubat’ta Kuralar 24 Şubat’ta 01:43
Avrupa’nın prensi Avrupa’nın prensi 01:42
Arda Güler: Çok mutluyum! Arda Güler: Çok mutluyum! 01:41