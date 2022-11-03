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Yeni bitirim ikili

Daha önce Gomez, Aboubakar ve Negredo ile partner olan Cenk Tosun şimdi de Wout Weghorst ile ligin tozunu atacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Yeni bitirim ikili

Siyah beyazlı takıma izin veren deneyimli çalıştırıcı, kendisi boş durmadı ve teknik ekibiyle ile birlikte Galatasaray derbisini analiz etti. Görevde olduğu her dönemde hücum oyuncularına yaptığı katkı ile dikkat çeken Şenol Güneş, daha ilk maçında Weghorst– Cenk Tosun ikilisi üzerindeki etkisini gösterdi. Ümraniyespor'a 5 gol atan siyah-beyazlıların

4 golü bu ikiliden geldi. Güneş'in daha önce Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde Mario Gomez–Cenk Tosun, Aboubakar-Cenk Tosun ve Negredo– Cenk Tosun ikililerini çok iyi kullanmış ve hücum hattından çok verim almıştı. Deneyimli çalıştırıcı, yine aynı metodu uygulayarak Weghorst-Cenk Tosun ikilisini beraber oynatacak.

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