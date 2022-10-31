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Tayyip kendi pişirip yedi!

Savunmada formayı tapulayan Beşiktaş'ın genç stoperi Tayyip Talha, golcü kimliğini sürdürüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Tayyip kendi pişirip yedi!

22 yaşındaki oyuncu, Ümraniye karşısında ceza sahasında kafa ile kendi indirdiği hava topunu, voleyle bitirip skoru 3-1'e taşıdı. Bu sezon ligde 3. kez fileleri havalandıran Tayyip Talha, Hatayspor (1-1) ve Giresunspor (1-0) maçlarında puan getiren goller atmıştı. Takımdaki birçok hücum oyuncusundan daha fazla skor üreten Tayyip Talha'yı Şenol Güneş özel olarak kutladı.


JOSEF'TEN İLK ASİST
Talha'ya yaptığı asistle bu sezon ilk gol katkısını yapan Josef de Souza, geçmiş maçlara göre daha iyi bir görüntü çizdi. Salih ve Gedson ile birlikte orta sahada işleri düzene sokan Brezilyalı oyuncu, genelde daha geride kalıp savunmanın önünü kapattı. Josef 82'de yerini N'Koudou'ya bıraktı.

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