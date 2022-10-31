Taraftar Güneş’e kavuştu

Siyah-beyazlılar, üç yıl sonra dönüş yapan tecrübeli hocayı bağrına bastı. Oyuncular ısınmaya çıkarken Şenol Güneş lehine uzun süre tezahürat yapıldı ve usta hocaya çiçek verildi Güneş de tribünleri tek tek dolaşarak selamladı. Gollerin ardından da Vodafone Park'ta 'Şenol Güneş' sesleri yükseldi.



Şenol Güneş, maçın ardından takımı taraftara götürdü ve her iki taraf birbirini alkışladı.



Beşiktaş'taki ikinci dönemine Ümraniyespor maçıyla başlayan Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımla 200. maçına çıktı. Güneş, Ümraniyespor karşısında alınan galibiyetle Beşiktaş'taki 118. galibiyetine ulaştı.



YİNE 5-2 İLE SİFTAH

Şenol Güneş, 5-2'lik Ümraniye galibiyetiyle dejavu yaşadı. Tecrübeli teknik adam, 2015-16'da Beşiktaş'taki ilk döneminde de Mersin İdman Yurdu deplasmanında göreve başlamış ve aynı Ümraniyespor maçındaki gibi 5-2'lik galibiyetle siftah yapmıştı.