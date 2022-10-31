Şenol Güneş neşteri vurdu

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, takımını Ümraniyespor karşısına değişiklikler yaparak çıkardı. Kalede Mert Günok'u görevlendiren Güneş, Ersin Destanoğlu'nu ise yedek kulübesine çekti. Güneş'in bu hamlesi ile Mert Günok, bu sezon ilk kez görev aldı. Siyah-beyazlıların savunma hattını Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku dörtlüsüyle kuran Güneş, orta sahayı Josef, Salih Uçan ve Gedson'dan oluşturdu. Güneş'in hücumdaki tercihi ise Dele Alli, Cenk Tosun ve Wout Weghorst oldu. Cenk Tosun, bu sezon ilk kez başlangıç 11'inde şans buldu.
SAISS SAHADA
Sakatlığı nedeniyle 2 hafta siyah-beyazlı takımdan ayrı kalan Romain Saiss, Ümraniyespor maçıyla yeniden kadroya döndü. Saiss, Trabzon ve Hatay karşılaşmalarında görev yapamamıştı.