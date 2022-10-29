Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş 3.5 yıl aradan sonra Vodafone Park'ta!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş 3.5 yıl aradan sonra Vodafone Park'ta!

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yarın evinde Ümraniyespor ile karşılaşacak. Saat 17.00'de Vodafone Park Stadı'nda oynanacak mücadele Tugay Kaan Numanoğlu tarafından yönetilecek. 24 Mayıs 2019'da Vodafone Park Stadı'nda oynanan Kasımpaşa maçıyla Beşiktaş'a veda eden Şenol Güneş, 3.5 yıllık aradan sonra yine Vodafone Park'da oynanacak bir maçla siyah beyazlı taraftarlarla buluşacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 12:57 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 13:18
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş 3.5 yıl aradan sonra Vodafone Park'ta!

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yarın evinde Ümraniyespor ile karşılaşacak. Saat 17.00'de Vodafone Park Stadı'nda oynanacak mücadele Tugay Kaan Numanoğlu tarafından yönetilecek.

Sezona flaş transferler yaparak büyük umutlarla giren Beşiktaş'ta, son 6 maçta sadece 1 galibiyet alınması teknik direktör değişikliğini zorunlu hale getirdi. Geçtiğimiz hafta 2-1 kaybedilen Hatay deplasmanından bir gün sonra Fransız teknik adam Valerien Ismael ile yollarını ayıran siyah beyazlı yönetim, taraftarların çok istediği Şenol Güneş'i 2. kez takımın başına getirdi.

ŞENOL GÜNEŞ 3.5 YIL ARADAN SONRA VODAFONE PARK'TA

24 Mayıs 2019'da Vodafone Park Stadı'nda oynanan Kasımpaşa maçıyla Beşiktaş'a veda eden Şenol Güneş, 3.5 yıllık aradan sonra yine Vodafone Park'da oynanacak bir maçla siyah beyazlı taraftarlarla buluşacak.

2015 -2019 yılları arasında 4 sezon Beşiktaş'ı çalıştıran Güneş 2 şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz gruptan çıkma, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final gibi başarıların ardından A Milli Takım teknik direktörlüğüne geçmişti. Buradaki görevi geçen sezon son bulan Güneş, 1 yıldır takım çalıştırmıyordu.

Geçen sezon da Sergen Yalçın'ın istifası sonrası taraftarların en çok istediği isim olan Güneş, yaklaşık 10 aylık bir gecikmeyle 2. kez Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu.

Güneş'in yeniden takımın başına geçmesiyle çok mutlu olan siyah beyazlı taraftarlar, bütün biletleri bitirdi ve yarın Vodafone Park Stadı'nı tamamen dolduracak.

SAISS VE EMRECAN DÖNDÜ, GHEZZAL DIŞINDA EKSİK YOK

Beşiktaş'ta sakatlığı henüz geçmeyen Ghezzal dışında eksik bulunmuyor.

Uzun süren sakatlığının ardından Fenerbahçe maçıyla sahalara dönen, ancak bu maçta yeniden sakatlanan Ghezzal'ın, Galatasaray maçına yetiştirilmesi bekleniyor. 2 haftadır sakat olan Saiss ve Emrecan ise dün itibariyle takım çalışmasına dahil oldular.

Teknik direktör Şenol Güneş'in ilk maçında nasıl bir kadro çıkartacağı da büyük bir merak konusu.

Genel olarak 4-2-3-1 sistemini uygulayan ve hücumda orta sahadaki iki ön liberoyu 10 numara ile 3'lü olarak oynatmayı seven Güneş'in Josef - Gedson ve Salih üçlüsünü oynatması ihtimaller arasında. Hücumda ise Cenk Tosun'un eskiden olduğu gibi sol önde oynaması yine Güneş'ten beklenen değişiklikler. Defans hattına çok fazla dokunması beklenmeyen Şenol Güneş'in kaleci tercihini de Mert Günok'dan yana kullanması sürpriz sayılmayacak.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ 2 ÖNEMLİ İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta Ümraniyespor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gedson Fernandes ve Valentine Rosier yarın sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Galatasaray derbi mücadelesinde takımı yalnız bırakacak.

DİĞER
Son dakika haberleri: Spor camiasının önemli isimlerinden SABAH Spor'a TOGG sözleri! "Sahada biz bile daha çok enerji harcıyoruz..."
Aslı Enver'in ağzı kulaklarında! Yeni sevgilisi Berkin Gökbudak hakkında ilk kez konuştu mutluluktan ağzını kapatamadı 'ilişkim..'
Şenol Güneş kararını verdi! Montero mu Saiss mi?
GSTV'de flaş İrfan Can Kahveci yorumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ı derbi öncesi bekleyen büyük tehlike!
Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki zaferleri!
Sayısal Loto sorgulama ekranı (29 Ekim Cumartesi)
Spor camiası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı!
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar? (29 Ekim 2022)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City'de Haaland kadroda yok! Manchester City'de Haaland kadroda yok! 13:44
Beşiktaş'ı derbi öncesi bekleyen büyük tehlike! Beşiktaş'ı derbi öncesi bekleyen büyük tehlike! 13:34
Hidayet Türkoğlu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Hidayet Türkoğlu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı 13:33
Milan'dan flaş Giroud kararı! Milan'dan flaş Giroud kararı! 13:16
Valencia - Barcelona maçı saat kaçta? Valencia - Barcelona maçı saat kaçta? 13:10
Sevilla - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? Sevilla - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? 13:05
Daha Eski
Zajc'a çifte müjde! Jorge Jesus... Zajc'a çifte müjde! Jorge Jesus... 13:03
Cadiz - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Cadiz - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 13:02
Şenol Güneş 3.5 yıl aradan sonra! Şenol Güneş 3.5 yıl aradan sonra! 12:57
Almeira - Celta Vigo maçı saat kaçta? Almeira - Celta Vigo maçı saat kaçta? 12:57
Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki zaferleri! Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki zaferleri! 12:51
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Menajeri İstanbul'a geliyor F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Menajeri İstanbul'a geliyor 12:38