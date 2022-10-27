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Beşiktaş Serdar Topraktepe yönetiminde çalıştı

Son olarak Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, Şenol Güneş'in başa geçmesi bekleniyor. Öte yandan siyah beyazlılar, Şenol Güneş öncesi Serdar Topraktepe ile çalıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 15:03
Beşiktaş Serdar Topraktepe yönetiminde çalıştı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 27 Ekim Perşembe günü yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, U-19 Akademi Takımı Antrenörü Serdar Topraktepe'nin yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına, yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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