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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ı Ümraniyespor maçına U-19 akademi antrenörü hazırlıyor!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor'la karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Valerien Ismael'in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından siyah-beyazlılarda idmanı U-19 Akademi Takımı Antrenörü Serdar Topraktepe idare etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 14:22
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ı Ümraniyespor maçına U-19 akademi antrenörü hazırlıyor!

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'ndeki basına kapalı idmanı Asbaşkan Emre Kocadağ da izledi. U-19 Akademi Takımı Antrenörü Serdar Topraktepe'nin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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