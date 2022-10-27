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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Guti'den Şenol Güneş'e destek!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörlerinden Guti Hernandez, Siyah-beyazlılarda Fransız teknik adam Valerien Ismael'den sonra yeni teknik direktör olması beklenen Şenol Güneş hakkında bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 15:48 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 16:06
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Guti'den Şenol Güneş'e destek!

Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi resmen sona erdi ve ikinci Şenol Güneş dönemi için geri sayım başladı.

Siyah-beyazlı takımda bir dönem forma giyen Real Madrid efsanesi Guti Hernandez, sosyal medya hesabından Şenol Güneş ile ilgili bir paylaşım yaptı.

GUTI'DEN ŞENOL GÜNEŞ PAYLAŞIMI

Daha önce siyah-beyazlılarda hem futbol oynayan hem de yardımcı antrenörlük yapan Guti, Şenol Güneş gelişmesine kayıtsız kalmadı. Guti, "Şenol Güneş'e yeni macerasında başarılar" dedi.

GÜNEŞ'İN YARDIMCILIĞINI YAPMIŞTI

İspanyol futbol adamı, 2018-19 sezonunda Beşiktaş'ta deneyimli teknik direktörün yardımcılığını yapmıştı.

Guti, Real Madrid genç takımının yanı sıra Almeria ekibinide çalıştırmıştı.

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