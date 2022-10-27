BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Guti'den Şenol Güneş'e destek!

Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi resmen sona erdi ve ikinci Şenol Güneş dönemi için geri sayım başladı.

Siyah-beyazlı takımda bir dönem forma giyen Real Madrid efsanesi Guti Hernandez, sosyal medya hesabından Şenol Güneş ile ilgili bir paylaşım yaptı.

GUTI'DEN ŞENOL GÜNEŞ PAYLAŞIMI

Daha önce siyah-beyazlılarda hem futbol oynayan hem de yardımcı antrenörlük yapan Guti, Şenol Güneş gelişmesine kayıtsız kalmadı. Guti, "Şenol Güneş'e yeni macerasında başarılar" dedi.

GÜNEŞ'İN YARDIMCILIĞINI YAPMIŞTI

İspanyol futbol adamı, 2018-19 sezonunda Beşiktaş'ta deneyimli teknik direktörün yardımcılığını yapmıştı.

Guti, Real Madrid genç takımının yanı sıra Almeria ekibinide çalıştırmıştı.