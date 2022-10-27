Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ın ekibinde olacaklar mı? Tamer Tuna ve İbrahim Toraman konuştu!

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ın ekibinde olacaklar mı? Tamer Tuna ve İbrahim Toraman konuştu!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi başlıyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Şenol Güneş getiriliyor. Deneyimli çalıştırıcının ekibinde yer alacak isimler merak konusu oldu. Tamer Tuna ve İbrahim Toraman'ın Şenol Güneş'in yardımcılığı için isimleri geçmeye başlamıştı. Tuna ve Toraman, söz konusu iddialar hakkında konuştu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 18:34 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 18:34
BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ın ekibinde olacaklar mı? Tamer Tuna ve İbrahim Toraman konuştu!

Beşiktaş yönetimi, 2-1'lik Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırdı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ın ekibinde olacaklar mı? Tamer Tuna ve İbrahim Toraman konuştu!

Siyah-beyazlılar'ın yıllık ücreti 1.2 milyon Euro olan Ismael'e 450 bin Euro tazminat ödeyeceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ın ekibinde olacaklar mı? Tamer Tuna ve İbrahim Toraman konuştu!

Beşiktaş, Valerien Ismael'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ın ekibinde olacaklar mı? Tamer Tuna ve İbrahim Toraman konuştu!

Beşiktaş'ın başında 18 maça çıkan Valerien Ismael, 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ın ekibinde olacaklar mı? Tamer Tuna ve İbrahim Toraman konuştu!

Bu sezon son 6 lig sınavında sadece 1 galibiyet alabilen Fransız teknik adam, 1.72 puan ortalaması tutturdu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ın ekibinde olacaklar mı? Tamer Tuna ve İbrahim Toraman konuştu!

Beşiktaş'ta Valerien Ismael sonrası yeni teknik direktör, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında takımı şampiyonluğa taşıyan Şenol Güneş oldu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ın ekibinde olacaklar mı? Tamer Tuna ve İbrahim Toraman konuştu!

Tecrübeli teknik adamla her konuda anlaşma sağlanırken artık sadece resmi açıklama bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ın ekibinde olacaklar mı? Tamer Tuna ve İbrahim Toraman konuştu!

YARDIMCILARI KİM OLACAK?
Şenol Güneş'in Pazar günü oynanacak olan Ümraniyespor maçında takımın başında olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ın ekibinde olacaklar mı? Tamer Tuna ve İbrahim Toraman konuştu!

İkinci kez Beşiktaş'ın başına geçen Şenol Güneş'in yardımcılıklarını kimin yapacağı da merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ın ekibinde olacaklar mı? Tamer Tuna ve İbrahim Toraman konuştu!

Güneş'in yardımcılığı için isimleri geçen Tamer Tuna ve İbrahim Toraman, Sabah.com.tr'ye konuştu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ın ekibinde olacaklar mı? Tamer Tuna ve İbrahim Toraman konuştu!

TAMER TUNA: ANTRENÖR OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM
Kartal'da Şenol Güneş ile 2 kez şampiyonluk yaşayan Tamer Tuna şu ifadeleri kullandı: Beşiktaş'ta Şenol Güneş'le başarılı günlerimiz oldu. Hoca ile diyaloğumuz hala iyi bir şekilde devam ediyor. Ancak ben antrenör olmayı düşünmüyorum.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ın ekibinde olacaklar mı? Tamer Tuna ve İbrahim Toraman konuştu!

Futbol hayatıma teknik direktör ya da farklı bir rolde devam etmeyi hedefliyorum.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ın ekibinde olacaklar mı? Tamer Tuna ve İbrahim Toraman konuştu!

İBRAHİM TORAMAN: BEŞİKTAŞ BENİM EVİM, ÇALIŞMAYI ÇOK İSTERİM
Beşiktaş formasıyla 1 Lig, 4 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanan İbrahim Toraman şöyle konuştu: Ne Beşiktaş yönetimi ne de Şenol Güneş cephesinden herhangi bir telefon almadım. Ancak teklif alırsam seve seve çalışmak isterim. Beşiktaş benim evim. Futbolculuk döneminde büyük başarılar yaşadığım kulübe teknik ekipte yer alarak da hizmet etmeyi isterim.

DİĞER
Esra Erol canlı yayında sinirlerine hakim olamadı! ‘Çocuğumun annesi olarak da görmüyorum’ deyince Esra Erol stüdyodan kovdu!
Yeliz Yeşilmen'den ortalığı karıştıracak sözler! Sosyal medya ikiye bölündü: "Hadise, Sinan Akçıl, Hülya Avşar..."
Jesus listeyi verdi! Ara transferde...
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Şenol Güneş'in imza tarihi!
Guti'den Şenol Güneş paylaşımı!
KPSS 2022 İPTAL OLACAK MI? | KPSS yeniden iptal edilecek mi?
KPSS Ortaöğretim Giriş Belgesi sorgulama ekranı
Dolar ne kadar oldu (27 Ekim 2022)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sait Karafırtınalar: İçerideki maçlar daha zor geçiyor Sait Karafırtınalar: İçerideki maçlar daha zor geçiyor 18:50
Tuna ve Toraman açıkladı! Yardımcı hoca... Tuna ve Toraman açıkladı! Yardımcı hoca... 18:33
Samsunspor'da tek hedef 3 puan! Samsunspor'da tek hedef 3 puan! 18:11
Hatayspor'da Ankaragücü mesaisi devam ediyor Hatayspor'da Ankaragücü mesaisi devam ediyor 17:52
F.Bahçe'nin Rennes maçı 11'i belli oldu F.Bahçe'nin Rennes maçı 11'i belli oldu 17:46
Süper Lig'in en değerli futbolcuları! Süper Lig'in en değerli futbolcuları! 17:05
Daha Eski
Türkiye - Çekya maçı ne zaman? Türkiye - Çekya maçı ne zaman? 16:58
Süper Lig'in en değerli futbolcuları! Süper Lig'in en değerli futbolcuları! 16:55
Türkiye - İskoçya maçı ne zaman? Türkiye - İskoçya maçı ne zaman? 16:50
F. Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta? F. Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta? 16:48
Derbi öncesi şok! G.Saraylı yıldız Beşiktaş maçında... Derbi öncesi şok! G.Saraylı yıldız Beşiktaş maçında... 16:44
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım 16:42