BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ın ekibinde olacaklar mı? Tamer Tuna ve İbrahim Toraman konuştu!

İBRAHİM TORAMAN: BEŞİKTAŞ BENİM EVİM, ÇALIŞMAYI ÇOK İSTERİM

Beşiktaş formasıyla 1 Lig, 4 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanan İbrahim Toraman şöyle konuştu: Ne Beşiktaş yönetimi ne de Şenol Güneş cephesinden herhangi bir telefon almadım. Ancak teklif alırsam seve seve çalışmak isterim. Beşiktaş benim evim. Futbolculuk döneminde büyük başarılar yaşadığım kulübe teknik ekipte yer alarak da hizmet etmeyi isterim.