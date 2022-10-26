Haberler Beşiktaş SON DAKİKA - Beşiktaş Valerien Ismael ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi!

SON DAKİKA - Beşiktaş Valerien Ismael ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael dönemi sona erdi. Siyah-beyazlılarda alınan başarısız sonuçların ardından Fransız çalıştırıcıya veda edildi. KAP'a yapılan bildirimde, Valerien Ismael ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 23:21 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 23:33
SON DAKİKA - Beşiktaş Valerien Ismael ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi!

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile yollar ayrıldı. Takımın başında beklenen performansı sergileyemeyen Fransız çalıştırıcıya resmen veda edildi.

Kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, Valerien Ismael ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiği duyuruldu.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Valerien Alexandre Ismael'in sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Öte yandan kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Valerien Ismael'e emekleri için teşekkür edildi.

İşte o açıklama:

2021-22 sezonunun ikinci yarısından bu yana Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğünü yapmakta olan Valerien Ismael'le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Valerien Ismael'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

ŞENOL GÜNEŞ İLE ANLAŞMA TAMAM!
Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş getiriliyor. Siyah-beyazlı yönetim, deneyimli hoca ile yaptığı görüşmelerde prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile 1.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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