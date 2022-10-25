Haberler Beşiktaş Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e flaş sözler! "Hatay-Paris direkt var mı?"

Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e flaş sözler! "Hatay-Paris direkt var mı?"

Son dakika haberleri... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, eleştiri oklarının hedefi oldu. Karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci ise Fransız çalıştırıcı hakkında "Hatay - Paris direkt varsa uçak yollasalar kimse neden bu kadar çabuk gidiyor hoca demez." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 09:53
Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e flaş sözler! "Hatay-Paris direkt var mı?"

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'a konuk oldu. Heyecan dolu müsabaka Hatay Stadyumu'nda oynandı. Zorlu mücadele, Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile son bulu.

Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e flaş sözler! "Hatay-Paris direkt var mı?"

Beşiktaş'ın tek golünü 31. saniyede Wout Weghorst attı. Ev sahibinin gollerini ise 52. dakikada Ze Luis ve 90. dakikada oyuna sonradan giren Kaan Kanak kaydetti. Maçın ardından yaşanan olayları ve golleri yorumcu Nihat Kahveci, TRT ekranlarında değerlendirdi.

Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e flaş sözler! "Hatay-Paris direkt var mı?"

Hatayspor'u tebrik ederek başlayan Nihat Kahveci, "Hatayspor'u tebrik ediyorum. Düşme potasının üzerine çıktılar. Takımla sinerjileri tuttu. Sivas deplasmanında da kazandılar. Beşiktaş gibi bir takıma karşı bu kadar kötü başlamalarına rağmen 3-4 pozisyon bulmalarına rağmen kazandılar" dedi.

Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e flaş sözler! "Hatay-Paris direkt var mı?"

Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael için konuşan tecrübeli yorumcu, "Herkes Ismael istifa diyecektir, Alanya maçından beri her kazandığı maçtan beri, Sivas, Karagümrük, iki derbi maçı, İstanbulspor...

Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e flaş sözler! "Hatay-Paris direkt var mı?"

Her maçtan sonra kazandıktan sonra bile bu takım maça iyi başlıyor, gelişme ve sonuç dönemini yapamıyor dedik. Biz algıcı olduk bunları söyleyince.

Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e flaş sözler! "Hatay-Paris direkt var mı?"

Ben hiç öyle işlere girmem. Ben güzel futbol izlemek istiyorum. Oyunu domine ediyorsun, ligin bu sezonki en erken golünü atıyorsun, yine ilkleri yaşatıp nasıl bu maçı veriyorsun.

Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e flaş sözler! "Hatay-Paris direkt var mı?"

Ismael istifa etsen ne olacak, etmesen ne olacak. Ortalık yıkılıyordur şimdi. O tünele girdikten sonra artık sonunda neler olabileceğini görmen lazım" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e flaş sözler! "Hatay-Paris direkt var mı?"

"BEN PUANA DEĞİL FUTBOLA BAKARIM"

"Giresunspor'a attığın golle hoca kalsın demeyeceksin, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la berabere kaldın diye kalsın hoca demeyeceksin. Lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı nedir ki? Demeyeceksin. Ben bakmam puana, oynanan oyuna bakarım. Biz hep oyun gücünü ele aldık ve değerlendirdik."

Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e flaş sözler! "Hatay-Paris direkt var mı?"

"ADIOS VALERIEN ISMAEL"

"Hocamız Türkçe anlamayabilir, büyük Beşiktaş taraftarı istifa diyor. Adios hocam diyorum, güle güle diyorum. Ben değil taraftar buna karar veriyor. Trabzon maçında da taraftar bunun tezahüratını yaptı. Hocanın arkasında sadece sahadaki futbol ve 3 puan durur.

Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e flaş sözler! "Hatay-Paris direkt var mı?"

Yönetimler hocanın arkasında falan duramazlar galibiyet gelmedikçe. Hocanın arkasında hiçkimse duramaz 3 puandan başka. Bir akıyor Beşiktaş 2-3 olur diyorsun. Sonra birisi çıkıp elfrenini çekiyor sanki. Gitmeyen, akmayan bir takım oluyor. Sağlı sollu ortalara kalıyor."

Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e flaş sözler! "Hatay-Paris direkt var mı?"

Delle Alli'yi eleştiren eski futbolcu, "Muleka asist yaptı devrede neden çıktı, sakatsa sözümü geri alırım ama neden çıktı? Delle Alli oynayacak diye maç kaybediyorsun. Muhteşem oyuncusun, iyi oynadığında kimse bir şey demez ama 4 maçtır yoksun, hala da oynuyorsun. Bu nasıl kredi, hiçbir oyuncunun böyle bir kredisi yok. Neden aldınız Dele Alli'yi demem ama kötü oynarken de oynatmazsın artık" dedi.

Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e flaş sözler! "Hatay-Paris direkt var mı?"

Josef de Souza'nın performansını değerlendiren Nihat Kahveci, "Josef'in Ankaragücü maçında yaşadıklarını unut artık. Beşiktaş formasına konsantre ol, sen bu takımın en önemlilerinden biriydin. Josef bu takıma konsantre ol, Salih çırpınıyor her maçta oyundan alınıyor.

Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e flaş sözler! "Hatay-Paris direkt var mı?"

Masuaku rakip beki gelirken müdehale edeceksin, sadece top sendeyken olmaz. Nasıl şampiyon olacaksın böyle oynarsan? Gedson'un yerine geçip empati yapayım, Alli'yi görüp ben niye oynamıyorum derim yani.

Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e flaş sözler! "Hatay-Paris direkt var mı?"

Oyuna girdikten sonra da geride var ileride var. Neden Gedson'un oynamadığını anlatsın mesela" açıklamalarını yaptı.

Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e flaş sözler! "Hatay-Paris direkt var mı?"

"HATAY - PARIS DİREKT VAR MI?"

"Hatay - Paris direkt varsa uçak yollasalar kimse neden bu kadar çabuk gidiyor hoca demez. Son 15 dakikada oynanan futboldan sonra hele ben de kal demeyeceğim.

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