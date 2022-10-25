Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e flaş sözler! "Hatay-Paris direkt var mı?"

Delle Alli'yi eleştiren eski futbolcu, "Muleka asist yaptı devrede neden çıktı, sakatsa sözümü geri alırım ama neden çıktı? Delle Alli oynayacak diye maç kaybediyorsun. Muhteşem oyuncusun, iyi oynadığında kimse bir şey demez ama 4 maçtır yoksun, hala da oynuyorsun. Bu nasıl kredi, hiçbir oyuncunun böyle bir kredisi yok. Neden aldınız Dele Alli'yi demem ama kötü oynarken de oynatmazsın artık" dedi.