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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael oyuncularından bunu istedi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 11. hafftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak. Bu maçta puan kaybı istemeyen siyah-beyazlıların Fransız çalıştırıcısı Valerien Ismael, oyuncularına çeşitli uyarılarda bulundu. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 10:56
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael oyuncularından bunu istedi!

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael oyuncularından bunu istedi!

Siyah-beyazlıların bu maç öncesi 19 puanı bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael oyuncularından bunu istedi!

Kritik karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların Fransız çalıştırıcısı Valerien Ismael, puan kaybı istemiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael oyuncularından bunu istedi!

Beşiktaş teknik direktörü Ismael, Hatayspor karşılaşması öncesinde oyuncularına son uyarıları yaparken, zirve ile puan farkı açılmaması konusuna dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael oyuncularından bunu istedi!

Dünkü antrenmanın bitiminde kısa bir konuşma yapan Ismael talebelerine önce hızlı pas, hızlı pres, çok şut talimatı verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael oyuncularından bunu istedi!

Fransız çalıştırıcı, takım halinde savunma yapmaları konusunda da uyarıda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael oyuncularından bunu istedi!

Ardından asıl konuşmayı yaptı ve şunları söyledi:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael oyuncularından bunu istedi!

"Rakiplerimizin kazandığı haftayı puan kaybıyla geçmek istemiyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael oyuncularından bunu istedi!

Sadece ve sadece galibiyete odaklanın. Yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael oyuncularından bunu istedi!

Zirveyi istiyorsanız rakipleriniz kazanırken siz de kazanacaksınız.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael oyuncularından bunu istedi!

Bunu alışkanlık edineceksiniz ve galibiyet bu takımın karakteri olacak."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael oyuncularından bunu istedi!

Ligdeki son 5 maçında yalnızca 1 kere kazanabilen Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'u mağlup etmişti.

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