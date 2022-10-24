BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael oyuncularından bunu istedi!

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlıların bu maç öncesi 19 puanı bulunuyor.
Kritik karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların Fransız çalıştırıcısı Valerien Ismael, puan kaybı istemiyor.
Beşiktaş teknik direktörü Ismael, Hatayspor karşılaşması öncesinde oyuncularına son uyarıları yaparken, zirve ile puan farkı açılmaması konusuna dikkat çekti.
Dünkü antrenmanın bitiminde kısa bir konuşma yapan Ismael talebelerine önce hızlı pas, hızlı pres, çok şut talimatı verdi.
Fransız çalıştırıcı, takım halinde savunma yapmaları konusunda da uyarıda bulundu.
Ardından asıl konuşmayı yaptı ve şunları söyledi:
"Rakiplerimizin kazandığı haftayı puan kaybıyla geçmek istemiyorum.
Sadece ve sadece galibiyete odaklanın. Yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi.
Zirveyi istiyorsanız rakipleriniz kazanırken siz de kazanacaksınız.
Bunu alışkanlık edineceksiniz ve galibiyet bu takımın karakteri olacak."
Ligdeki son 5 maçında yalnızca 1 kere kazanabilen Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'u mağlup etmişti.
Siyah-beyazlılar, son 4 maçında ise 3 beraberlik aldı.