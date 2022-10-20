Cenk kurtardı

Beşikta Teknik Direktörü Valerien İsmael'in siyah-beyazlılardaki geleceği tartışma yaratmış, yönetim ise devam kararı almıştı. Alman basını Valerien İsmael'in Beşiktaş'taki geleceğini masaya yatırdı. Alman basını, siyah-beyazlı taraftarların Valerien İsmael'e tepkisini 'Şaşırtıcı' olarak nitelendirdi. Söz konusu analizde, "Trabzonspor beraberliğinden sonra Beşiktaşlı taraftarlar yüksek sesle hoşnutsuzluğunu dile getirdi ve hocanın istifasını istedi. Ancak taraftar taleplerinin aksine kulübün patronu Ahmet Nur Çebi, Fransız hocayla devam etmekte kararlı Beşiktaş taraftarının eski teknik direktör Sergen Yalçın'ın geri dönmesini istemesine yönelik talepleri var" denildi ve şöyle devam edildi.

DAHA FAZLA TARTIŞILACAKTI

"Beşiktaşlı taraftarların Fransız teknik direktöre yönelik isteksizlik yeni değil. Ancak tablo ve sonuçlar göz önüne alındığında şaşırtıcı. Çünkü takım 19 puanla 3. sırada yer alıyor ve Beşiktaş şampiyonluk hedefinden uzak değil yarışın tam ortasında. Ayrıca geçen sezonun ikinci yarısında göreve başlayan Valerien İsmael, 18 maçın sadece 2'sini kaybetti. Ancak taraftarlar puan kayıplarını antrenörlük hatalarına bağlıyorlar. Cenk Tosun oyuna girip, Trabzonspor karşısında beraberlik golünü atmasaydı, belki de Valerien İsmael çok daha tartışmalı hale gelecekti."