BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR CANLI | BJK TS derbi izle! Maç ne zaman ve saat kaçta? Beşiktaş Trabzonspor ilk 11'ler...

BJK TS DERBİSİ CANLI - Ligin 10. haftasında Beşiktaş-Trabzonspor maçının heyecanı yaşanıyor... İki takım da sahaya 3 puan parolası ile çıkıyor. Futbolseverler, haftanın maçına dair araştırmalar yaparken arama motorlarına iki takımın son durumuna dair merak ettikleri soruları yazarak bilgilere erişmeye çalışıyor. İşte maça dair her şey...

DERBİDE KİMLER OYNAYAMAYACAK? 👀

Emrecan Uzunhan da karşılaşmada görev yapamayacak isimler arasında yer alıyor. Emrecan Uzunhan da siyah beyazlılar adına karşılaşmada görev yapamayacak diğer bir isim.

Trabzonspor'da ise Djaniny, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

BJK TS MUHTEMEL 11'LER❗️

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Josef, Gedson, Salih, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Gomez.

ORTADA ŞANSALAN, VAR'DA TOKAT

Derbinin hakemi Ali Şansalan. 4. hakem Mustafa Kürşad Filiz olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Serkan Tokat var. Tokat'a AVAR'da eşlik eden isim Koray Gençerler.

TRABZONSPOR SON 18 MAÇTA 4 KEZ KAYBETTİ

Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 18 lig maçında rakibine üstünlük kurmakta zorlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, bu maçların 7'sinde Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Taraflar arasındaki 7 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLARDA NE YAPTILAR❓

Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına yansıttı. Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 48 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 14'ünü Trabzonspor kazandı, 14 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

👉🏼 EN FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, bordo-mavili rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

İKİ ARASINDAKİ LİG MAÇLARINDA SONUÇLAR 💪🏼

Geride kalan 98 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı, 25 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 140 gole, Trabzonspor 113 golle karşılık verdi.