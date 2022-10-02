Haberler Beşiktaş Özdilek: Bol gollü geçer!

Özdilek: Bol gollü geçer!

Beşiktaş'ın efsane oyuncularından Mehmet Özdilek, derbide siyah-beyazlıları favori gösterdi. Özdilek, "Vodafone Park'ta oynanan maç hangi maç olursa olsun, Beşiktaş favoridir. Bol gollü bir derbi bekliyorum. İki tarafın da birbirine gol atma potansiyeli var" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 06:50
Özdilek: Bol gollü geçer!
Beşiktaş'ın efsane oyuncularından Mehmet Özdilek, derbide siyah-beyazlıları favori gösterdi. Özdilek, "Vodafone Park'ta oynanan maç hangi maç olursa olsun, Beşiktaş favoridir. Bol gollü bir derbi bekliyorum. İki tarafın da birbirine gol atma potansiyeli var" ifadelerini kullandı.
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