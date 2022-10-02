Özdilek: Bol gollü geçer!

Beşiktaş'ın efsane oyuncularından Mehmet Özdilek, derbide siyah-beyazlıları favori gösterdi. Özdilek, "Vodafone Park'ta oynanan maç hangi maç olursa olsun, Beşiktaş favoridir. Bol gollü bir derbi bekliyorum. İki tarafın da birbirine gol atma potansiyeli var" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın efsane oyuncularından Mehmet Özdilek, derbide siyah-beyazlıları favori gösterdi. Özdilek, "Vodafone Park'ta oynanan maç hangi maç olursa olsun, Beşiktaş favoridir. Bol gollü bir derbi bekliyorum. İki tarafın da birbirine gol atma potansiyeli var" ifadelerini kullandı.