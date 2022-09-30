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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinide parola belli! Sakin kalan kazanacak

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Mutlak şampiyonluk hedefiyle ligde yoluna devam eden iki dev kulüp için maçın parolası belli oldu. Sakin kalan taraf avantajı eline geçirecek. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 06:50
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinide parola belli! Sakin kalan kazanacak

Ligde Beşiktaş ve Fenerbahçe, Pazar günü kozlarını paylaşacak... Son 2 maçında puan kaybeden ve 14 puanla 4. sırada bulunan Kartal, ile 6 maçta 13 puan toplayan ve rakip filelere 20 gol gönderen Kanarya'nın kapışmasında ortaya çıkacak sonuç merak ediliyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki son 23 resmi maçta 21 kırmızı kart çıktı... Dolmabahçe'deki maçta sinirlerine hakim olan kazanacak.

13 KIRMIZI KART

Derbi öncesi ortam iyice gerilmiş durumda. Sarı-Lacivertli taraftarların Beşiktaş deplasmanında alınan karar gereği yerini alamayacak olması sonrası ortam daha da alevlendi. Fenerbahçe taraftarları önceki gece Vodafone Park'a çıkarma yaparken iki takım taraftarları arasında istenmeyen olaylar yaşandı. Beşiktaş ve F.Bahçe derbileri ise son yıllarda hep gergin geçti. Takvim'in derlediği habere göre Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki son 23 resmi maçta 21 kırmızı kart çıktı... Bu kartların 13'ünü Beşiktaş, 8'ini ise Fenerbahçe gördü.

LARIN ATILDI

2020-2021 sezonunda oynanan F.Bahçe- Beşiktaş maçını Kartal 4-3 kazanmış ancak büyük olaylar yaşanmıştı. 2 yıl önce ligde oynanan derbinin 50. dakikasında Larin ikinci sarı karttan oyundan atılmıştı. Toplamda ise 10 sarı kart çıkmıştı. 2019-2020 sezonundaki derbinin 25. dakikasında Vedat Muriç kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kartal maçı 2-0 kazandı.

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