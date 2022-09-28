Haberler Beşiktaş Farklı olacak

Farklı olacak

Son 2 maçta 5 puan kaybeden Kartal’da teknik direktör İsmael iddialı. Ismael, Bu maç çok farklı olacak. Gerçek Beşiktaş’ı izleteceğiz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Farklı olacak

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien İsmael, dünkü antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fransız çalıştırıcı şunları söyledi: Şu an ilk 11 ile ilgili konuşmak için erken. Milli Takımlarından dönecek oyuncular var. Performansımızı hep beraber yükselteceğiz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Kalecilerimize güveniyoruz. Mert Günok 1 senedir oynamadı. Yüzde 100 özgüvenli olması lazım. Ersin şampiyonluk yaşamış kaliteli bir kaleci. Ben de başka bir Beşiktaş izlemek ve izlettirmek isityorum. Bu maç farklı olacak. Gerçek Beşiktaş'ı izleteceğiz. Sakatlıkları bulunan oyunculara gelirsek, Nathan Redmond'in durumu iyi görünüyor. Maç günü kadrosunda bizimle beraber olabilir. Rachid Ghezzal'in durumunu gün be gün takip ediyoruz. Maç gününe kadar durumunu izleyeceğiz.

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