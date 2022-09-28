BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Eski İngiliz kaleci Paul Robinson'dan flaş Dele Alli sözleri!

İngiltere Milli Takımı'nın eski kalecisi Paul Robinson, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Dele Alli için konuştu.

Paul Robinson, Alli'nin, Frank Lampard yönetimindeki Everton'da hala uzun vadeli bir geleceği olduğuna inandığını söyledi.

"ALLI ÖYLE BİR OYUNCU DEĞİL"

Robinson, "Frank Lampard'ın onu Tottenham'dan kadrosuna katmak istemesinde bir neden var. Dele Alli'nin içinde bir şey gördü. Benim düşünceme göre, Alli'ye henüz adil bir fırsat verilmedi. Everton, geçen sezon ligde mücadele eden bir takımdı. Bu nedenle çok çalışan ve sağlam oyuncular ararsınız. Lampard, takımın sağlam ve yenilmesi bir zor takım olmasını istedi. Dele Alli öyle bir oyuncu değil. Bu nedenle adil süre alamadı" dedi.

"TÜRKİYE ONA YARDIMCI OLACAKTIR"

"Dele Alli, kulübede ne kadar oturursa, güveni o kadar kötü olur. Buradan gitmesi ve Türkiye'de oynaması ona yardımcı olacaktır. İngiliz medyasının ilgisinden uzak olacak" diyen Robinson, "Everton, gelişmeye ve farklı bir şekilde oynamaya başlarsa, Dele Alli için Goodison Park'ta bir yer olacaktır. Dele Alli, birinci sınıf bir futbolcu. Bir gecede kötü bir futbolcu olamazsınız" ifadelerini kullandı.

"YAPACAK ÇOK İŞİ VAR"

İngiliz eski futbolcu, Dele Alli için son olarak, "Birkaç yıldır kendisinden bekleneni yapamadı ancak formunu bulabilirse, herhangi bir Premier Lig takımında forma giyebilir. Ama yapacak çok işi var. Eğer performansı iyiyse, saha dışında da istediğini yapabilir" şeklinde konuştu.

BİR GOL ATTI

Beşiktaş'ta şu ana kadar 2 maçta forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, bir kez fileleri havalandırdı.