Doğru zamanda doğru yerdeyiz

Süper Lig'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü derbi maçta F.Bahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta genç yıldızlan Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan önemli açıklamalarda bulundular. Her iki oyuncu da Beşiktaş'a gelerek hayallerini gerçekleştirdiklerini belirtirken, ortak bir dille "Buraya gelerek ne kadar doğru bir karar verdiğimizi bir kez daha gördük. İlk düşüncemiz siyah-beyazlı forma altında şampiyonluk yaşamak" ifadelerini kullandılar.

EN İYİ STOPER SAISS

Siyah-beyazlı ekibin Faslı stoperi Romain Saiss'in kendisi için oldukça önemli olduğunu belirten Emrecan Uzunhan, "Saiss ligimizin en iyi stoperi. Benim gelişimim devam ediyor, onun neler yaptığını gözlemeye çalışıyorum. Canlı gözle izlediğim en iyi stoper. Forma şansı gelirse de onun eksikliğini hissettirmemeye çalışırım. Onun arkasında beklemek bana çok şey katacak. Öğretmen bir oyuncu" şeklinde konuştu. Takımın çok iyi bir ön hatta sahip olduğunu, bunun da kendileri için oldukça faydalı olduğuna dikkat çeken genç savunmacı, "Weghorst ile oynamak size çok şey katıyor. Bir yerden durduğunuz zaman başka bir yerden bir şey yapıyor. Enerjisinin son damlasına kadar mücadele ediyor. İyi oyuncularla antrenman yapmak bizim gelişimimize de faydalı olur" ifadelerini kullandı.

DERBİYİ KAZANARAK ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ

Beşiktaş'ın genç yıldızlarından Tayyip Talha, F.Bahçe derbisini kazanacaklarını söyledi. Hedefleriyle ilgili konuşan Tayyip "Benim için en önemli şey şampiyonluk. Önümüzde çok önemli bir derbi var. Bu maçı kazanıp geride bıraktığımız iki kötü sonucu geride bırakmak istiyoruz" yorumunu yaptı. "Transferi son günü hareketliydi, uçak biletini F.Bahçe mi aldı?" sorusunu yanıtlayan Tayyip "Ben transfer sürecinin dışındaydım uçak bileti konusunda bir bilgim yok. Bana İstanbul'a gideceğim söylendi ve ben de benim için doğru adres olan Beşiktaş'a geldim" dedi.

ŞİDDETLİ FUTBOL!

Ismael'in oyununun kendisine uygun olduğunu söyleyen Tayyip "Bu yüksek şiddetli, tempolu oyuna kendimi uygun görüyorum. Büyük takım böyle oynamalı. Antrenmanlarda da bu yönde çalışmalarımız sürüyor. Hocamız ile birlikte kendimi geliştireceğime inanıyorum" dedi.

ÖNCELİĞİM ŞAMPİYONLUK

Tayyip, "En büyük hedeflerimden birisi A Milli Takım. Sıramı bekliyorum, umarım o formayı da giyerim. Bir gün Avrupa'da oynamak isterim ancak önceliğim Beşiktaş ile şampiyon olmak. Avrupa'ya gittiğimde bunun doğru zamanda olmasını istiyorum" açıklamasını yaptı.

ARADAKİ FARKI KAPATIRIZ

Gençlerin forma giymesi konusunda Avrupa'nın gerisinde olunduğunu belirten Emrecan, "Avrupa'nın ve bizim genç olarak nitelendirdiğimiz yaş skalaları farklı. Mental ve fiziksel olarak kendimizi hazır tutarsak performans verebiliriz. Avrupa'yı baz alırsak biraz gerideyiz ancak ben o farkın kapanacağını düşünüyorum" dedi.

DURAN TOPLAR ÖNEMLİ

Beşiktaş forması altında gol atmayı çok istediğini ifade eden Tayyip Talha Sanuç "Duran toplar ile ilgili çok çalışma yapıyoruz. Benim de özellikle önem verdiğim bir konu duran toplardan gol atabilmek. Çok iyi duran top kullanan oyuncularımız var. Umarım ki ben de böyle bir organizasyonla gol atmayı başarabilirim" şeklinde konuştu.