BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den Ghezzal ve Redmond açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael açıklamalarda bulundu. Rachid Ghezzal ve Nathan Redmond hakkında da konuşan Fransız teknik direktör, oyuncuların son durumu hakkında bilgi verdi.

Ismael, "Nathan Redmond iyi görünüyor, kadroda olabilir. Rachid'in sakatlığı konusunda gün gün ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İŞTE VALERIEN ISMAEL'İN AÇIKLAMASI

"Gösterdiğimiz performans yeterli değildi. Bizim peformansımız yeterli değildi. Başka bir maç olacak derbi. Kendi performansımızı göstermeye çalışacağız."

"Nathan Redmond iyi görünüyor. Durumunu takip edeceğiz. Kadroda olabilri diye düşünüyorum. Rachid Ghezzal konusunda günbegün gideceğiz."

"Ben de başka bir Beşiktaş ve takım performansı görmek istiyorum derbide. Derbiyi geçen sene tecrübe ettim. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Evimizde oynayacağız. Taraftarımızın önünde olacağız. Aynı performansı, isteği, tutkuyu, arzuyu görmek istiyorum."

"Herkesin performansını yükseltmesi lazım. Mert neredeyse 1 senedir oynamıyorum. Sakatlık bölgesine dair yüzde 100 özgüvenli olması lazım. İki genç kaliteli kalecimiz var. Ersin bu takımda şampiyonluk yaşadı."

"Kalecilerimize güveniyoruz. Sezonun başındayız. Performansımızı hep beraber yükseltmeyi planlıyoruz. Geçen hafta iyi bir hazırlık haftasıydı. Bu hafta da aynı şekilde devam edeceğiz."