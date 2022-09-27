BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Ismael'in derbideki kare ası! Bu 4'lüye güveniyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Dev derbi öncesi siyah beyazlıların oyun planı netleşmeye başladı.
Ismael saha içinde takımı yönetecek futbolcuları belirledi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Dev derbi öncesi siyah beyazlıların oyun planı netleşmeye başladı.
Ismael saha içinde takımı yönetecek futbolcuları belirledi.
Savunmada bu sezon her maçta forma giyen Saiss, liderlik görevini üstlenecek.
Faslı stoper, Fenerbahçe'nin başarılı hücum ayaklarına karşı savunma hattında hem görevini yapacak hem de partnerini yönlendirecek.
Josef de Souza da orta sahanın ağabeyi olacak.
Fenerbahçe'ye Beşiktaş formasıyla goller atan Josef, orta sahada yapılacak pres ve pas organizasyonlarında kilit rol oynayacak.
Ismael, derbi tecrübesi olan Josef'in, takıma maçın önemini anlatmasında ve aralarında toplantı yapmaları anlamında da direktifler verdi.
Hollandalı futbolcu, özellikle kanatta forma giyen arkadaşlarını yönlendirecek.
Teknik Direktör Valerien İsmael, Alli'yi ilk 11'e monte etmek için yer arıyor.