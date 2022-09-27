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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Ismael'in derbideki kare ası! Bu 4'lüye güveniyor

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig2in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Valerien İsmael, derbide 4 isme ekstra güveniyor. Saiss savunmada, Josef ve Alli orta sahada, Weghorst da hücumda hocanın en büyük kozu olacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Ismael'in derbideki kare ası! Bu 4'lüye güveniyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Ismael'in derbideki kare ası! Bu 4'lüye güveniyor

Dev derbi öncesi siyah beyazlıların oyun planı netleşmeye başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Ismael'in derbideki kare ası! Bu 4'lüye güveniyor

Ismael saha içinde takımı yönetecek futbolcuları belirledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Ismael'in derbideki kare ası! Bu 4'lüye güveniyor

Savunmada bu sezon her maçta forma giyen Saiss, liderlik görevini üstlenecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Ismael'in derbideki kare ası! Bu 4'lüye güveniyor

Faslı stoper, Fenerbahçe'nin başarılı hücum ayaklarına karşı savunma hattında hem görevini yapacak hem de partnerini yönlendirecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Ismael'in derbideki kare ası! Bu 4'lüye güveniyor

Josef de Souza da orta sahanın ağabeyi olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Ismael'in derbideki kare ası! Bu 4'lüye güveniyor

Fenerbahçe'ye Beşiktaş formasıyla goller atan Josef, orta sahada yapılacak pres ve pas organizasyonlarında kilit rol oynayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Ismael'in derbideki kare ası! Bu 4'lüye güveniyor

Ismael, derbi tecrübesi olan Josef'in, takıma maçın önemini anlatmasında ve aralarında toplantı yapmaları anlamında da direktifler verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Ismael'in derbideki kare ası! Bu 4'lüye güveniyor

Weghorst forvet hattında sorumluluk alacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Ismael'in derbideki kare ası! Bu 4'lüye güveniyor

Hollandalı futbolcu, özellikle kanatta forma giyen arkadaşlarını yönlendirecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Ismael'in derbideki kare ası! Bu 4'lüye güveniyor

İngiliz yıldız Dele Alli, sakatlığını atlattı ve oynayabilecek durumda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Ismael'in derbideki kare ası! Bu 4'lüye güveniyor

Teknik Direktör Valerien İsmael, Alli'yi ilk 11'e monte etmek için yer arıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Ismael'in derbideki kare ası! Bu 4'lüye güveniyor

Josef, savunma özelliği nedeniyle ilk 11'de olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Ismael'in derbideki kare ası! Bu 4'lüye güveniyor

İsmael, Gedson, Salih ve Alli arasında bir seçim yapmak zorunda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Ismael'in derbideki kare ası! Bu 4'lüye güveniyor

Ancak yabancı kontenjanı nedeniyle Salih'in oynaması neredeyse garanti olacağı için Gedson büyük ihtimalle kulübeye çekilecek.

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