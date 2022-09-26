BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a 19'luk kanat! İngiltere'den geliyor...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı.
Kara Kartal yaz transfer döneminde kadrosunu Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha Sanuç, Kerem Atakan Kesgin, Nathan Redmond, Romain Saiss, Cenk Tosun, Dele Alli, Wout Weghorst, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl ile güçlendirdi
Valerien Ismael yönetiminde Süper Lig'de 14 puanla 4. sırada yer alan İstanbul ekibinde flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ismael aradığı sol kanadı İngiltere'de buldu.
Yeni Asır'ın haberine göre Ismael, İngiltere 3. League 1 takımlarından Charlton'da kiralık olarak forma giyen Jeserun Rak Sakyi'nin izlenmesini istedi.
Yönetim, bu talep üzerine Gana asıllı İngiliz futbolcuyu takibine aldı.
Beşiktaş scout ekibi Charlton maçlarını mercek altına alırken, yönetimin Ocak ayında 19 yaşındaki futbolcu için resmi girişimlerde bulunacak.
Chelsea altyapısında yetişen Sakyi'nin bonservisi Crystal Palace'ta bulunuyor.
19 yaşındaki futbolcunun kulübüle 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunmaktadır.
Futbolcu, 6 maçta 2 gol atarken, 2 de asist üretti.
JESURUN RAK-SAKYI KİMDİR?
Jesurun Rak-Sakyi, 5 Ekim 2002 tarihinde Londra'da dünyaya gelmiştir.
19 yaşındaki futbol hayatına Chelsea ve Cyrstal Palace altyapılarında başlamıştır.
Sol kanatta forma giyen oyuncu kariyerinde Charlton Athletic takımında forma giymiştir.
İngiliz futbolcunun bonservisi Crystal Palace'da bulunmaktadır.
Sakyi'nin güncel piyasa değeri 500 bin Euro olarak belirtilmiştir.