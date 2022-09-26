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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a 19'luk kanat! İngiltere'den geliyor...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta Ocak ayı transfer harekatı başlamış durumda. Kadrosunda rotasyonu genişletmek isteyen siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı. Kara Kartal aradığı kanat oyuncusunu İngiltere'de buldu. İşte transfer gelişmesinin detayları..

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 10:04
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a 19'luk kanat! İngiltere'den geliyor...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a 19'luk kanat! İngiltere'den geliyor...

Kara Kartal yaz transfer döneminde kadrosunu Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha Sanuç, Kerem Atakan Kesgin, Nathan Redmond, Romain Saiss, Cenk Tosun, Dele Alli, Wout Weghorst, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl ile güçlendirdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a 19'luk kanat! İngiltere'den geliyor...

Valerien Ismael yönetiminde Süper Lig'de 14 puanla 4. sırada yer alan İstanbul ekibinde flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a 19'luk kanat! İngiltere'den geliyor...

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ismael aradığı sol kanadı İngiltere'de buldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a 19'luk kanat! İngiltere'den geliyor...

Yeni Asır'ın haberine göre Ismael, İngiltere 3. League 1 takımlarından Charlton'da kiralık olarak forma giyen Jeserun Rak Sakyi'nin izlenmesini istedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a 19'luk kanat! İngiltere'den geliyor...

Yönetim, bu talep üzerine Gana asıllı İngiliz futbolcuyu takibine aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a 19'luk kanat! İngiltere'den geliyor...

Beşiktaş scout ekibi Charlton maçlarını mercek altına alırken, yönetimin Ocak ayında 19 yaşındaki futbolcu için resmi girişimlerde bulunacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a 19'luk kanat! İngiltere'den geliyor...

Chelsea altyapısında yetişen Sakyi'nin bonservisi Crystal Palace'ta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a 19'luk kanat! İngiltere'den geliyor...

19 yaşındaki futbolcunun kulübüle 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunmaktadır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a 19'luk kanat! İngiltere'den geliyor...

Futbolcu, 6 maçta 2 gol atarken, 2 de asist üretti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a 19'luk kanat! İngiltere'den geliyor...

JESURUN RAK-SAKYI KİMDİR?

Jesurun Rak-Sakyi, 5 Ekim 2002 tarihinde Londra'da dünyaya gelmiştir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a 19'luk kanat! İngiltere'den geliyor...

19 yaşındaki futbol hayatına Chelsea ve Cyrstal Palace altyapılarında başlamıştır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a 19'luk kanat! İngiltere'den geliyor...

Sol kanatta forma giyen oyuncu kariyerinde Charlton Athletic takımında forma giymiştir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a 19'luk kanat! İngiltere'den geliyor...

İngiliz futbolcunun bonservisi Crystal Palace'da bulunmaktadır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'a 19'luk kanat! İngiltere'den geliyor...

Sakyi'nin güncel piyasa değeri 500 bin Euro olarak belirtilmiştir.

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