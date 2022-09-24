Ghezzal sadece sakat!

Ceyhun Kazancı, "Bazı şeyler uzayınca geçmiş yaşananlar akıllara geliyor ve söylentiler ortaya çıkıyor. Ghezzal'da sakatlıktan başka bir sorun yok. Sahada olamadığı için son derece rahatsız. Hareketlerini etkileyen bir sakatlık geçirdi. Ayak parmağının altındaki kapsülde bir yırtılma var ve yürürken, koşarken çok rahatsız ediyor. Sakatlığın son aşamasına geldik. Her şey planlandığı gibi giderse haftaya takımla çalışmaya başlar. Beklediğimizden uzun sürdü ama Rachid çok iyi çalışıyor." dedi.



JOSEF BİZİMLE KALMALI

Kazancı, Brezilyalı yıldız Josef de Souza'nın sezon sonunda Türkiye'den ayrılma kararı ile ilgili, "Josef, saha içinde de dışında da öncelikle duygularıyla hareket eden bir insan. Uğradığı haksızlıktan mutsuzdu. Bunu kulübe, lige, ülkeye tamamen ithaf etmiyor. Bir mutsuzluğu olduğu kesin. Performansı ve düşünceleri değişir. Sadece saha içinde değil, saha dışında da çok önem verdiğimiz isimlerden biri. Kaptanımızın uzun yıllar burada kalacağını ümit ediyorum, böyle olması için de kendisiyle görüşüyoruz" ifadelerini kullandı



SALİH'E YAPILAN HAKSIZLIK

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, Salih'in Milli Takım'a alınmaması için "Bu hem bizde, hem taraftarlarımızda, hem Salih'te bir hayal kırıklığı oldu. Boy meselesi var. Merak ettim, hemen baktım. Orta saha oyuncuları içerisinde alınanların kafa topu ortalaması 0.93. Salih'in ise 1.33. Yüzde 50 üzerinde kafa topu kazanma var. Defansif metriklerde ise Salih, orta saha oyuncularının çok üzerinde" diye konuştu.



10 MİLYON EURO AZALDI

Ceyhun Kazancı, maaş yüklerinin önemli ölçüde azaldığını belirterek, "Yeniden yapılanma sürecinde 18 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Toplam maaşları 23,5 milyon euro'ydu. Bunların yerine 7 yabancı, 5 Türk transfer edildi. Bu oyunculara 13,5 milyon euro maaş verildi. Yani 10 milyon euro'luk bir azalma söz konusu" dedi.



İYİ HAKEM YÖNETSİN

Yabancı hakem konusunda net bir yorum yapmayacağını belirten Kazancı, "İyi olan yönetsin. Hakemin de Türk'ü, yabancısı olmaz. Biz standartlarımızı her konuda, futbolcu, idare, hakem konusunda çıtayı yukarı çekelim. Hakem standartı da daha yükseğe çekilsin. Başından beri niyetimiz bu" diye konuştu.