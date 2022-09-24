Haberler Beşiktaş Fenerbahçe ölüm-kalım maçı değil!

Fenerbahçe ölüm-kalım maçı değil!

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, 2 Ekim'de Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı hakkında konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe ölüm-kalım maçı değil!

Kazancı,"Elbette önemli bir müsabaka ama ölüm-kalım maçı değil. Ligin daha başındayız. Coşkulu, tempolu bir oyunla bu maçtan zaferle ayrılacağımız kanaatindeyiz. Taraftarımızın desteğiyle umarım güzel bir skor alacağız. Sonrasında da başarılı skorların ardından şampiyonluk gelecektir" yorumunu yaptı.

SAHA İÇERİSİNDE EŞİTLİK İSTİYORUZ
Hakem hataları hakkında konuşan Kazancı, "Tabii ki rahatsızız. Bir çifte standart olduğu görüşü hakim oluyor. Bazı kuralların başka maçlarda bize anlatıldığı gibi uygulanmadığını görüyoruz. Çok daha basit pozisyonlarda rakiplerimiz penaltı kazanırken o düdükler bize çalınmıyor. Bizim bir isyanımız yok. Kuralların herkese eşit uygulanması isteğindeyiz" ifadelerini kullandı.


YABANCI OLDUĞU İÇİN ALMADIK
Galatsaray'ın yeni transferi Yusuf Demir için sarı-kırmızılılar, Türk statüsünde oynaması için çalışma başlatırken, Beşiktaş cephesinden açıklama geldi. Ceyhun Kazancı, Yusuf Demir hakkında gelen bir soruya yanıt verdi. Siyah-beyazlı yönetici, "Yusuf Demir ile ilgilendik. Yabancı sayıldığı için vazgeçtik" açıklamasını yaptı.


DÜŞEN TEMPOYA ÇÖZÜM ARANIYOR
Valerien Ismael, milli arada ilk 7 haftada yaşanan problemleri düzeltmeye çalışıyor. Siyah beyazlılarda atılan 16 golün 12'si ilk yarılarda gelirken, ikinci devrelerdeki gol sayısı 4'te kaldı. 46 yaşındaki teknik adam, takımının tempoyu maçın geneline yaymasını istiyor.

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