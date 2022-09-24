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Beşiktaş Demir Ege Tıknaz ile profesyonel sözleşme imzaladı

Beşiktaş Kulübü, altyapısından yetiştirdiği Demir Ege Tıknaz ile profesyonel sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. İşte o açıklama...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 15:57
Beşiktaş Demir Ege Tıknaz ile profesyonel sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz ile resmi sözleşme imzaladı.

İşte o açıklama

"Kulübümüz, Futbol Akademimizden yetişen genç futbolcumuz Demir Ege Tıknaz ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Demir Ege Tıknaz'a başarılar diledi."

DEMİR EGE TIKNAZ KİMDİR?
17 Ağustos 2004'te İstanbul'da dünyaya gelen Demir Ege Tıknaz, merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Beşiktaş U16, U19 takımlarında oynayan Demir Ege Tıknaz, kariyeri boyunca toplam 30 maça çıkarken 2 gol kaydetti ve 2114 dakika sahada kaldı.

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