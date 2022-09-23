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Beşiktaş Nathan Redmond’un el tarak kemiğinin kırık olduğunu açıkladı

Beşiktaş'ta yeni transfer Nathan Redmond şoku yaşanıyor. Siyah beyazlılar İngiliz oyuncunun el tarak kemiğinin kırık olduğunu açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 20:36 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 20:45
Beşiktaş Nathan Redmond’un el tarak kemiğinin kırık olduğunu açıkladı

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta bir şok daha yaşanıyor. Siyah beyazlıların yeni transferi Nathan Redmond'un eel tarak kemiğinde (4. Metakarp) kırık saptandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

Futbol A Takımımızın 23 Eylül 2022 tarihindeki idmanında gelişen travma sonrası sol el bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Nathan Redmond'un el tarak kemiğinde (4. Metakarp) kırık saptanmıştır.

Redmond'a, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. T. Kerem Ülkü'nün de katılımıyla Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleşen operasyonda Prof. Dr. Arel Gereli tarafından osteosentez uygulanmıştır.

Oyuncumuz Nathan Redmond'un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır.

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