Haberler Beşiktaş Beşiktaşlı futbolcular Fenerbahçe maçı öncesi kenetlendi! "Kazanırsak..."

Beşiktaşlı futbolcular Fenerbahçe maçı öncesi kenetlendi! "Kazanırsak..."

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar, milli ara sonrası oynanacak bu derbide kara bulutları dağıtmak istiyor. Son olarak İstanbulspor maçında alınan kötü sonuç nedeniyle Beşiktaşlı futbolcular, Fenerbahçe derbisine özel hazırlanıyor. Dev maç öncesi Beşiktaşlı futbolcular, Fenerbahçe maçına dair bir toplantı düzenledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 11:48
Beşiktaşlı futbolcular Fenerbahçe maçı öncesi kenetlendi! "Kazanırsak..."

Sahasındaki son maçta Başakşehir'e kaybeden Kartal, milli ara öncesindeki son maçta ise İstanbulspor ile berabere kalmıştı.

Beşiktaşlı futbolcular Fenerbahçe maçı öncesi kenetlendi! "Kazanırsak..."

Siyah-Beyazlılar'ın tecrübeli isimleri Cenk Tosun, Josef de Souza, Necip Uysal ve Ghezzal gibi yıldızlar bir araya gelerek takımla toplantı yaptılar.

Beşiktaşlı futbolcular Fenerbahçe maçı öncesi kenetlendi! "Kazanırsak..."

Takvim'in haberine göre, bu toplantıda Fenerbahçe maçının önemine değinen yıldızlar, "Son iki lig maçında kötü oynamadık.

Beşiktaşlı futbolcular Fenerbahçe maçı öncesi kenetlendi! "Kazanırsak..."

Sadece şanssızdık. Lig daha yeni başladı.

Beşiktaşlı futbolcular Fenerbahçe maçı öncesi kenetlendi! "Kazanırsak..."

Önümüzde çok önemli maçlar var.

Beşiktaşlı futbolcular Fenerbahçe maçı öncesi kenetlendi! "Kazanırsak..."

O maçlardan biri de Fenerbahçe derbisi...

Beşiktaşlı futbolcular Fenerbahçe maçı öncesi kenetlendi! "Kazanırsak..."

O derbiyi kazanırsak taraftarı ve camiamızı yeniden havaya sokarız." sözlerini sarf ettiler.

Beşiktaşlı futbolcular Fenerbahçe maçı öncesi kenetlendi! "Kazanırsak..."

Bu sözler üzerine Beşiktaşlı futbolcular hep bir ağızdan galibiyet yemini ettiler.

Beşiktaşlı futbolcular Fenerbahçe maçı öncesi kenetlendi! "Kazanırsak..."

Beşiktaşlı futbolcuların antrenmanda sürekli birbirlerini motive ettikleri öğrenildi.

Beşiktaşlı futbolcular Fenerbahçe maçı öncesi kenetlendi! "Kazanırsak..."

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Siyah beyazlılar, 2 Ekim günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Beşiktaşlı futbolcular Fenerbahçe maçı öncesi kenetlendi! "Kazanırsak..."

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, aynı zamanda Valerien Ismael'in geleceği açısından da önemli rol oynayacak.

Beşiktaşlı futbolcular Fenerbahçe maçı öncesi kenetlendi! "Kazanırsak..."

Kara Kartal, Fenerbahçe derbisini kayıpsız geçerek ligde üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ismael'e şok sözler! "Acemi ve öz güvensiz"
Çebi'den Ismael'e tam destek! İnandık sana
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? | Ekonomistlerin tahminler
RESESYON NEDİR? | Resesyon olursa ne olur? Küresel resesyon nasıl olur, ne anlama gelir?
TOKİ indirim kampanyası nedir? Şartları neler?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'dan ocakta sol bek operasyonu! Van Aanholt'un yerine... Cimbom'dan ocakta sol bek operasyonu! Van Aanholt'un yerine... 12:23
Milli maçın hakemi belli oldu! Milli maçın hakemi belli oldu! 11:57
Beşiktalı futbolcular derbiye kenetlendi! "Kazanırsak..." Beşiktalı futbolcular derbiye kenetlendi! "Kazanırsak..." 11:47
Trabzonspor'da 3 futbolcu tüm maçlarda oynadı Trabzonspor'da 3 futbolcu tüm maçlarda oynadı 11:47
Türkiye - Lüksemburg maçı saat kaçta? Türkiye - Lüksemburg maçı saat kaçta? 11:45
Zanetti: Türk futbolunun geleceği parlak Zanetti: Türk futbolunun geleceği parlak 11:37
Daha Eski
Brezilya - Gana maçı saat kaçta? Brezilya - Gana maçı saat kaçta? 11:24
Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 11:06
Luan Peres'ten haber var! Derbide oynayacak mı? Luan Peres'ten haber var! Derbide oynayacak mı? 10:36
Transferlerin detayları ortaya çıktı! Meğer Erden Timur... Transferlerin detayları ortaya çıktı! Meğer Erden Timur... 10:07
Türkiye - Lüksemburg maçı saat kaçta? Türkiye - Lüksemburg maçı saat kaçta? 09:51
O kulübün başkanından flaş sözler! Mesut Özil... O kulübün başkanından flaş sözler! Mesut Özil... 09:29