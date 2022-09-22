Haberler Beşiktaş 36 yıllık skandal

36 yıllık skandal

1986-87 sezonunda A.Gücü'ne konuk olan Beşiktaş, 83. dakikada hakem Ahmet Akçay'ın sırtına çarpan topla geriye düştü ve mağlup oldu. Akçay maçtan sonra "Ben olmasam da gol olacaktı" derken, olay 36 yıl geçse de unutulmadı. Beşiktaş o sezon 1 puanla şampiyonluğu kaybetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 06:50
36 yıllık skandal
1986-87 sezonunda A.Gücü'ne konuk olan Beşiktaş, 83. dakikada hakem Ahmet Akçay'ın sırtına çarpan topla geriye düştü ve mağlup oldu. Akçay maçtan sonra "Ben olmasam da gol olacaktı" derken, olay 36 yıl geçse de unutulmadı. Beşiktaş o sezon 1 puanla şampiyonluğu kaybetti.
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