36 yıllık skandal

1986-87 sezonunda A.Gücü'ne konuk olan Beşiktaş, 83. dakikada hakem Ahmet Akçay'ın sırtına çarpan topla geriye düştü ve mağlup oldu. Akçay maçtan sonra "Ben olmasam da gol olacaktı" derken, olay 36 yıl geçse de unutulmadı. Beşiktaş o sezon 1 puanla şampiyonluğu kaybetti.
1986-87 sezonunda A.Gücü'ne konuk olan Beşiktaş, 83. dakikada hakem Ahmet Akçay'ın sırtına çarpan topla geriye düştü ve mağlup oldu. Akçay maçtan sonra "Ben olmasam da gol olacaktı" derken, olay 36 yıl geçse de unutulmadı. Beşiktaş o sezon 1 puanla şampiyonluğu kaybetti.