BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'na sert eleştiri! "Golü bizim gibi izledi"

"BÜYÜK TAKIM KALECİLERİNDEN BEKLENTİMİZ FARKLI"

Ne kadar iyi de olsa Muleka'yı hoca sahada çok tuttu. Ersin bu hataları artık yapar. Endri Çekici çok iyi vuruyor ama biz Muslera bu topu çıkarmalı diyoruz. Büyük takım kalecilerinden beklentimiz farklı. İyi oynadığında zaten şampiyon oluyor.