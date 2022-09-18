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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'na sert eleştiri! "Golü bizim gibi izledi"

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi. Kahveci, performansıyla çok konuşulan Ersin Destanoğlu ve teknik direktör Valerien Ismael'e eleştirilerde bulundu. İşte Nihat Kahveci'nin İstanbulspor - Beşiktaş maçıyla ilgili yorumları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 09:33
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'na sert eleştiri! "Golü bizim gibi izledi"

"MULEKA SAHADA YOK"

Maçı izlemeyen '4 gol varmış çok iyi maç oldu' diyebilir ama öyle bir maç olmadı. Çok temposuz maç izliyoruz. İki takım adına da. Hiçbir mazereti yok.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'na sert eleştiri! "Golü bizim gibi izledi"

Beşiktaş topu alıyor sürekli birinci viteste. N'Koudou bir depar attı ilk yarı. Muleka sahada yok.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'na sert eleştiri! "Golü bizim gibi izledi"

Gedson evet çok koşuyor ama gole katkı yapmak çok önemlidir büyük takımlarda. Öyle ya da böyle asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'na sert eleştiri! "Golü bizim gibi izledi"

"BÖYLE DEVAM ETMEZ"

İlk yarının en iyi oyuncusu kim derseniz Masuaku derim. Ama şampiyonluğu oynayan bir takımda kalene 6 şut geliyorsa altısı da gol oluyorsa demek ki sıkıntı vardır. Bu böyle devam etmez. Kaleyi bulan şut gol oluyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'na sert eleştiri! "Golü bizim gibi izledi"

"İKİ KALECİYİ KAYBETTİN"

'Ersin niye oynamadı?' dedik. Niye kestin? Ersin'i kaybettin, Emre'yi de kaybettin. Şimdi de Mert bekleniyor. Uzun zamandır oynamıyor. Tamam iyi olduğunu biliyoruz kalecinin... Çok iyi kaleci ama iki kaleciyi kaybettin.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'na sert eleştiri! "Golü bizim gibi izledi"

"ERSİN GOLÜ BİZİM GİBİ İZLEDİ"

Frikiği muhteşem vurdu ama bir adım atarsın yani. Ersin de bizim gibi izledi golü. Oyuna bir stoper girdi. Stoper demeye dilim varmıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'na sert eleştiri! "Golü bizim gibi izledi"

Top ayağında auta atıyor, taca atıyor. Niye bu kadar zorluyorsun. Rosier'i alıyorsun, onu da küstürüyorsun.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'na sert eleştiri! "Golü bizim gibi izledi"

"BÜYÜK TAKIM KALECİLERİNDEN BEKLENTİMİZ FARKLI"

Ne kadar iyi de olsa Muleka'yı hoca sahada çok tuttu. Ersin bu hataları artık yapar. Endri Çekici çok iyi vuruyor ama biz Muslera bu topu çıkarmalı diyoruz. Büyük takım kalecilerinden beklentimiz farklı. İyi oynadığında zaten şampiyon oluyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'na sert eleştiri! "Golü bizim gibi izledi"

"ROSIER'İ ÇIKARACAĞINA NECİP'İ AL"

Zorlama abi. Orada 112 acil Necip var. Rosier'i çıkaracağına al onu. Onu da küstürdü, Necip'i de keserek küstürdü.

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