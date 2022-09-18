BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ersin Destanoğlu'na sert eleştiri! "Golü bizim gibi izledi"

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.
İki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Beşiktaş'ın golleri N'Koudou ve Weghorst'tan gelirken; İstanbulspor'un gollerini Ersin Destanoğlu (k.k.) ve Ali Yaşar kaydetti.
Mücadele sonrası eleştiri oklarının hedefindeki isimse Ersin Destanoğlu oldu.
Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında yedeğe çekilen genç kaleci, iki maçlık aranın ardından kaleyi Emre Bilgin'den devraldı ancak yediği hatalı gollerle maça damga vurdu.
Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Nihat Kahveci de TRT Spor'da Ersin'in performansını eleştirdi. İşte Kahveci'nin İstanbulspor - Beşiktaş maçı değerlendirmesi...
"MULEKA SAHADA YOK"
Maçı izlemeyen '4 gol varmış çok iyi maç oldu' diyebilir ama öyle bir maç olmadı. Çok temposuz maç izliyoruz. İki takım adına da. Hiçbir mazereti yok.
Beşiktaş topu alıyor sürekli birinci viteste. N'Koudou bir depar attı ilk yarı. Muleka sahada yok.
Gedson evet çok koşuyor ama gole katkı yapmak çok önemlidir büyük takımlarda. Öyle ya da böyle asist yaptı.
"BÖYLE DEVAM ETMEZ"
İlk yarının en iyi oyuncusu kim derseniz Masuaku derim. Ama şampiyonluğu oynayan bir takımda kalene 6 şut geliyorsa altısı da gol oluyorsa demek ki sıkıntı vardır. Bu böyle devam etmez. Kaleyi bulan şut gol oluyor.
"İKİ KALECİYİ KAYBETTİN"
'Ersin niye oynamadı?' dedik. Niye kestin? Ersin'i kaybettin, Emre'yi de kaybettin. Şimdi de Mert bekleniyor. Uzun zamandır oynamıyor. Tamam iyi olduğunu biliyoruz kalecinin... Çok iyi kaleci ama iki kaleciyi kaybettin.
"ERSİN GOLÜ BİZİM GİBİ İZLEDİ"
Frikiği muhteşem vurdu ama bir adım atarsın yani. Ersin de bizim gibi izledi golü. Oyuna bir stoper girdi. Stoper demeye dilim varmıyor.
Top ayağında auta atıyor, taca atıyor. Niye bu kadar zorluyorsun. Rosier'i alıyorsun, onu da küstürüyorsun.
"BÜYÜK TAKIM KALECİLERİNDEN BEKLENTİMİZ FARKLI"
Ne kadar iyi de olsa Muleka'yı hoca sahada çok tuttu. Ersin bu hataları artık yapar. Endri Çekici çok iyi vuruyor ama biz Muslera bu topu çıkarmalı diyoruz. Büyük takım kalecilerinden beklentimiz farklı. İyi oynadığında zaten şampiyon oluyor.
"ROSIER'İ ÇIKARACAĞINA NECİP'İ AL"
Zorlama abi. Orada 112 acil Necip var. Rosier'i çıkaracağına al onu. Onu da küstürdü, Necip'i de keserek küstürdü.