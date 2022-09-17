Üzerimizde tepiniyorlar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Karabük'e bir cenaze töreni için geldi. Burada çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi "Bu hakemler gitsin lütfen yerlerine yenisi geldim dedim. Genç arkadaşları kast ettim. Eski hakemleri kötülemiyorum. 35'ine gelmiş bir futbolcuyu nasıl göndermeye çalışıyorsak TFF de hakemleri gençleştirmeli. Ben bunun tartışmasını açtım. Ama maalesef görüyorum ki hakemler bizim üzerimizde tepinmeye devam ediyor. Bedeli ağır olur. Burası Beşiktaş. Ben değilim sadece, koca bir camia üzülürse, çok üzer" diye konuştu.

İŞARETLERİ GÖRÜYORUM

"Şampiyonluğa oynadığımızın işaretlerini görüyoruz. Valerien İsmael hocamdan çok memnunun. Her spor adamı eleştirilebilir, bu işin doğasında var çünkü insanoğlunun en iyi bildiği şey futbol, herkes futboldan çok iyi anlıyor. Necip Uysal bizim için çok değerli. Koşmadığı yangın yeri yok Beşiktaş'ta. Camia ona saygı ve sevgi göstermek zorunda."